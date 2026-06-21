Mondial-2026 : le Brésil se rassure mais doit encore monter en puissance

Le Brésil s'est rassuré vendredi 19 juin en battant largement Haïti (3-0), la plus faible équipe de son groupe, mais devra encore progresser pour aller loin dans ce Mondial nord-américain, a admis le sélectionneur Carlo Ancelotti.

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Photo ; AFP/VNA/CVN

Les quintuples champions du monde, qui ont repris au Maroc la première place du groupe C à la différence de but, ont montré un visage plus offensif et une créativité qui leur avait manqué contre les Lions de l'Atlas (1-1) pour leur entrée en lice.

Avec Vinicius Jr toujours à l'aise sur son côté gauche, Lucas Paqueta plus incisif, Danilo de retour comme titulaire en défense, Bruno Guimaraes en relayeur et surtout Matheus Cunha associé à Raphinha en attaque, Ancelotti a presque trouvé son onze type.

L'attaquant de Manchester United a inscrit un doublé, ses deuxième et troisième buts en 25 sélections, et l'ailier du Real Madrid a marqué son deuxième but dans la compétition (11 en 51 sélections).

"Pour ce match, la position de Matheus était bonne pour poser des problèmes à la défense. Il a très bien distillé ses passes, il était dans une bonne position pour être efficace offensivement", a commenté Carlo Ancelotti en conférence de presse d'après-match à propos de l'attaquant de 27 ans.

Le score aurait pu être plus lourd sans des imperfections techniques que la presse brésilienne n'a pas manqué de relever. Avec trois buts d'avance à la pause, la Seleçao s'est contenté de gérer la seconde moitié du match, laissant les Haïtiens enfin développer leur jeu et menacer à deux reprises le gardien Alisson.

Neymar espéré

"En seconde période on a géré par contre-attaques, on a marqué un but par Endrick (refusé pour hors-jeu, ndlr), on a trouvé la transversale avec Martinelli, on pourrait mieux jouer, avec plus d'intensité mais, à ce moment de la Coupe du monde, il faut aussi penser aux matches qui restent à jouer", a expliqué le technicien italien.

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Ombre au tableau, Raphinha, sorti à la 40e minute sur blessure, devait passer des examens samedi pour en évaluer la gravité. L'attaquant du FC Barcelone, qui semblait avoir retrouvé ses jambes après une prestation en demi-teinte contre le Maroc, était visiblement frustré par cette sortie prématurée.

Il a été remplacé par Rayan (19 ans) à qui Ancelotti a offert sa troisième sélection. L'Italien, interrogé par la presse sur sa décision, a sèchement répondu que l'attaquant de Bournemouth avait "un profil différent de Raphinha, et ce sont des petits détails qui déterminent l'entrée d'un joueur".

Ancelotti a aussi fait entrer à l'heure de jeu la jeune pépite Endrick, qui s'est notamment illustré par un but légèrement hors-jeu, servi par Rayan, et Gabriel Martinelli qui a trouvé la transversale après une rare phase de jeu typique du "jogo bonito" brésilien.

La déception est venue de Casemiro, de nouveau moyen en milieu récupérateur mais qui conserve la confiance du sélectionneur.

Contre l'Écosse, mercredi 24 juin à Miami, un nul suffira à assurer l'une des deux premières places du groupe au Brésil.

L'Écosse, battue 1-0 par les Lions de l'Atlas, "a ses propres qualités et a posé des problèmes au Maroc, a estimé Ancelotti. Nous devons donc rester concentrés sur ce match, garder notre calme et continuer à travailler pour progresser".

Neymar, blessé au mollet droit depuis un mois, sera "prêt à jouer" ce match, selon le technicien italien. Et la présence sur le terrain du meilleur buteur de l'histoire du Brésil (79 buts), malgré ses 34 ans, pourrait enfin transformer la Seleçao en machine à chasser un sixième titre mondial.

AFP/VNA/CVN