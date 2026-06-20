Tour de Suisse : Narvaez sous l'orage

Jhonatan Narvaez, coéquipier de Tadej Pogacar chez UAE, a remporté la troisième étape du Tour de Suisse, vendredi 19 juin à Bad Ragaz, pour offrir une nouvelle démonstration de la force de l'équipe émiratie, sous le déluge.

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Photo : AFP/VNA/CVN

L'Équatorien a battu au sprint son compagnon d'échappée, le Belge Xandro Meurisse, avec lequel il était parti à plus de 100 kilomètres de l'arrivée de cette étape d'abord vallonnée puis totalement plate, arrosée de plusieurs violents orages qui ont fait sauter le signal TV dans le final.

Les deux hommes, qui se sont parfaitement entendus, ont résisté d'extrême justesse au retour du peloton et des équipes de sprinteurs pour se disputer la victoire qui est logiquement revenue au plus rapide.

"Il est tellement rapide, alors que moi je reviens tout juste d'un camp en altitude et je suis toujours à la recherche de ma meilleure forme. Alors je me dois d'être un peu déçu mais je dois aussi être heureux", a résumé Meurisse, fataliste.

C'est le 19e succès chez les pros pour Narvaez, 29 ans, qui a raté tout le printemps à cause d'une fracture aux vertèbres subie en janvier. Il avait fait un retour tonitruant en mai au Giro, où il a remporté trois étapes.

"Quand on m'a dit dans l'oreillette : +Jhonny, tu es libre d'aller dans l'échappée+, j'ai juste voulu faire de mon mieux", a commenté l'Equatorien, l'un des lieutenants favoris de Tadej Pogacar, 12e de l'étape.

Il a apporté à l'équipe UAE sa 41e victoire de la saison, déjà, à comparer aux 26 bouquets de Visma, deuxième.

Pogacar devrait faire gonfler ce total encore d'ici la fin de semaine et l'arrivée finale dimanche 21 juin à Villars-sur-Ollon.

En attendant, le Slovène a conservé son maillot jaune avec 2 min 50 sec d'avance sur l'Equatorien Richard Carapaz avant le contre-la-montre de 23 km au programme de la quatrième étape samedi 20 juin.

Le double champion du monde a aussi donné des nouvelles de sa compagne Urska Zigart, victime d'une fracture de la mâchoire lors d'une violente chute la veille.

"J'ai vu Urska après l'étape hier (jeudi) à l'hôpital. Ils l'ont gardée pour la nuit, mais elle est sortie aujourd'hui. C'est une vraie battante, elle est forte. Cela me donne de la motivation pour les jours à venir. Elle veut que je ramène ce maillot à la maison", a-t-il dit.

AFP/VNA/CVN