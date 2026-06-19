Mondial-2026 : la Suisse se réveille sur la fin et écrase la Bosnie 4-1

La Suisse, après un nul inaugural face au Qatar, a fini par étriller la Bosnie-Herzégovine 4-1 grâce à la très bonne entrée du jeune Johan Manzambi, auteur d'un doublé, pour son deuxième match du Mondial jeudi 18 juin à Los Angeles.

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Photo : AFP/VNA/CVN

La Nati prend ainsi la tête du groupe B avec quatre points, en attendant la rencontre plus tard entre le Qatar et le Canada, qui ont un point chacun, comme la Bosnie.

La Suisse, qui reste sur trois éliminations d'affilée en huitièmes de finale de la Coupe du monde, semble avoir fait un grand pas vers les 16e de finale de cette première édition à 48 équipes, où les huit meilleurs troisièmes de groupe seront qualifiés pour la suite en plus de deux premiers de chaque groupe.

La formation de Murat Yakin, rejointe sur la fin par le Qatar pour son entrée en lice (1-1), a pris son temps face à Edin Dzeko et ses coéquipiers, ne parvenant pas à emballer un match longtemps soporifique.

Dans un stade de Los Angeles largement dominé par les bruyants supporters bosniens, seulement perturbés par le son cuivré de quelques cloches de vache typique des campagnes helvétiques, la Nati, supérieure, a d'abord multiplié les frappes trop molles avec Dan Ndoye.

Ndoye a apporté un premier frisson d'une superbe bicyclette (55e) détournée par le gardien Nikola Vasilj avant d'être de toute façon signalé hors-jeu.

"Mon premier doublé"

C'est son remplaçant Johan Manzambi, entré à la 72e minute, qui a complètement débloqué la rencontre après la deuxième pause fraîcheur.

Le jeune milieu (20 ans), positionné sur l'aile gauche, a brillé dès sa première action, qu'il a lui-même initiée, avant de la terminer d'une belle volée au coeur de la surface sur un ballon mal renvoyé par la défense (74e).

Le milieu de Fribourg, finaliste malheureux de la Ligue Europa le mois dernier, a ensuite lancé en profondeur Breel Embolo, fauché juste devant la surface par Tarik Muharemovic, qui a écopé d'un carton rouge direct (80e).

Embolo, buteur sur penalty lors du premier match, a plus tard été trouvé en appui par Manzambi, avant de décaler Ruben Vargas sur la gauche pour une frappe sans contrôle du droit (2-0, 84e).

La rencontre s'est alors totalement emballée avec cette fois un centre en retrait de Vargas pour Manzambi, seul au coeur de la surface pour le 3-0 (90e).

"C'est incroyable, c'est mon premier doublé de toute ma carrière, en Coupe du monde où on n'avait pas commencé de la meilleure des façons, c'est un rêve d'enfant", a souri Manzambi en zone mixte.

"Il m'a dit de faire parler mon talent", a-t-il dit à propos des mots de son sélectionneur.

Ermin Mahmic a sauvé l'honneur pour la Bosnie d'une belle volée sur un ballon boxé par le gardien suisse Gregor Kobel (90e+3), avant que le capitaine Granit Xhaka ne finisse par alourdir le score sur penalty juste avant le coup de sifflet final (90+7) pour une victoire flatteuse du pays alpin.

AFP/VNA/CVN



