Athlétisme : à Doha, Tinch veut répondre à Tharp sur 110 m haies

Le champion du monde américain du 110 m haies Cordell Tinch espère répondre à son compatriote Ja'Kobe Tharp, nouveau recordman du monde de la discipline, lors du meeting de Doha (Qatar) vendredi soir 19 juin.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"Je lui ai écrit (à Tharp) pour lui dire : +tu as réussi en premier mais sache que j'arrive aussi !+", a souri Cordell Tinch en conférence de presse jeudi 18 juin.

Le 11 juin, Ja'Kobe Tharp, 20 ans, a stupéfait le monde de l'athlétisme en battant le vieux record du monde du 110 m haies en 12 sec 75 lors des séries des championnats universitaires américains, au terme d'une course impressionnante de maîtrise technique.

"Pour être honnête, je me disais qu'il y avait seulement deux personnes capables de battre ce record en ce moment : lui et moi", a assuré Cordell Tinch. "Ça a été lui mais je suis confiant sur le fait que je peux moi aussi aller très vite."

Pour l'instant, Tinch vit toutefois un début de saison plus compliqué : véritable révélation de la saison 2025, le champion du monde n'a pas couru sous les 13 secondes cette année et peine à retrouver la victoire.

"Courir comme j'ai réussi à le faire l'année dernière était fantastique et génial, mais ça amène beaucoup de nouveaux défis car les gens veulent me battre maintenant et il faut apprendre à gérer ça", a-t-il expliqué.

Barshim de retour

Initialement prévu début mai en ouverture de la saison de Ligue de Diamant, le meeting de Doha a finalement été reporté à juin en raison de la guerre au Moyen-Orient et des incertitudes en termes de sécurité.

Photo d’archives : AFP/VNA/CVN

C'est donc vendredi 19 juin qu'aura lieu la compétition et si certaines têtes d'affiche ont annulé leur participation - Mondo Duplantis par exemple, qui vient de célébrer son mariage -, la plupart des athlètes ont répondu présents.

Outre les haies, le concours de saut en hauteur marquera le retour en Ligue de Diamant de la star locale Mutaz Essa Barshim après une saison 2025 quasi blanche.

"Je suis de retour maintenant. Je suis enfin en forme et en bonne santé", a assuré jeudi 18 juin en conférence de presse le champion olympique (2021) et triple champion du monde (2017, 2019, 2022).

"Ça va être intéressant car d'habitude quand on arrive en compétition ; on a à peu près une idée de son niveau, de là où on en est... Là, je n'en ai aucune idée !", a assuré le sauteur qatari de 34 ans, dont le record personnel (2,43 m) remonte à 2014.

Le concours de javelot masculin sera également un temps fort avec la présence de l'intégralité du podium mondial de Tokyo-2025 : l'athlète de Trinité-et-Tobago Keshorn Walcott, celui de Grenade Anderson Peters et l'Américain Curtis Thompson.

S'y ajouteront la star indienne Neeraj Chopra ainsi que la grande révélation de l'année dans la spécialité, le Sri-Lankais Rumesh Tharanga Pathirage, meilleur performeur mondial de l'année avec un jet à 92,62 m.

Côté Français, les hurdleurs Just Kwaou-Mathey, Romain Lecoeur et Thomas Wilkes seront au départ du 110 m haies. Rénelle Lamote est attendue sur 800 m et Ilionis Guillaume au triple saut.

AFP/VNA/CVN







