Top 14 : l'UBB, double championne d'Europe, privée de phase finale par Clermont

Bordeaux-Bègles, qui vient de remporter une deuxième couronne européenne consécutive, manquera la phase finale du Top 14, après sa défaite à domicile lors de la 26 e journée contre Clermont (34-31), lui aussi éliminé.

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Photo : AFP/VNA/CVN

L'ASM termine 7e avec 71 points et l'UBB 8e, avec 70 points, à respectivement une et deux longueurs de La Rochelle, sixième et dernier qualifié.

C'est la première fois depuis 2019 que le club girondin, double finaliste malheureux des deux dernières éditions du championnat de France, rate la phase finale. Il ne pourra donc pas s'offrir un premier Bouclier de Brennus pour célébrer son 20e anniversaire.

L'UBB, titrée pour la deuxième fois en Champions Cup il y a deux semaines, a été moins performante cette saison en Top 14, à l'image de cette quatrième défaite à domicile, après celles concédées à Chaban contre Pau, le Stade Français et Montpellier, tous trois qualifiés pour la phase finale.

Sans Jalibert (mollet), Tameifuna (épaule), Woki (genou), et Depoortere (épaule), la tâche était relevée face à Clermont, qui gardait un infime espoir de se qualifier malgré sa déroute chez lui dimanche dernier face au Racing (41-13).

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En dépit d'un essai contre le cours du jeu de l'ouvreur de l'ASM Plummer (7-3, 16e), après un contre, trois lancers en touche perdus dans les 22 m auvergnats et deux ballons relâchés par Matiu et Palu à cinq mètres de la ligne, Bordeaux-Bègles semblait avoir fait une bonne partie du chemin à la mi-temps (24-14).

Elle avait en effet concrétisé la domination de ses avants en marquant trois essais par Lucu (20e) après une pénalité vite jouée à cinq mètres de la ligne, Matiu en partant tout seul derrière une mêlée sur les 22 m (27e) puis Bochaton en force (37e).

Mais après avoir réduit le score avant la pause par Darricarrère (40), l'ASM a ensuite profité de l'indiscipline girondine pour prendre l'avantage, grâce à deux nouveaux essais de Akhaladze (50) et Hamdaoui (64), ainsi qu'une pénalité de Plummer (58).

Portée par son public, pour son premier match à domicile depuis son nouveau sacre européen, et l'énergie du désespoir, Bordeaux-Bègles a réussi à recoller à 34-34 grâce à son inévitable capitaine Lucu (72).

Mais elle n'avait plus assez de gaz, à l'image de Penaud, sorti avant l'heure de jeu, et s'inclinait sur un drop de Plummer juste avant la fin (77).

AFP/VNA/CVN