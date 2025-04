La piste Hô Chi Minh en mer, témoignage de la volonté indomptable du peuple vietnamien

Pendant la guerre de résistance contre les agresseurs américains pour sauver le pays, et en parallèle avec la piste de transport stratégique Truong Son (piste Hô Chi Minh sur terre), la piste Hô Chi Minh en mer constituait également une artère importante, permettant de transporter efficacement et dans les délais les armes et les forces vers le champ de bataille du Sud.

Après les accords de Genève de 1954, les impérialistes américains ont rompu leurs engagements, divisé notre pays et transformé le Sud en une nouvelle colonie et une base militaire. Face à cette situation, le Comité central du Parti a rapidement décidé que, pour protéger les acquis révolutionnaires et mener à bien la mission de libération du Sud, il était impossible de compter sur une solution pacifique et qu’il fallait se préparer à une lutte à long terme par la voie de la révolution violente.

En mai 1959, suivant la directive du Bureau politique, la Commission militaire centrale a décidé de créer la Section de recherche sur les opérations de soutien militaire pour le Sud. Cette décision marquait le début d'une stratégie de soutien global visant à servir la cause de la libération nationale. Le 19 mai 1959, la Mission militaire spéciale – précurseur du Groupe 559 – a été établie, inaugurant la piste de transport trans - Truong Son, une voie cruciale pour acheminer armes, équipements et troupes vers le Sud.

Cependant, le terrain accidenté et la surveillance ennemie ont posé d'immenses défis, rendant cette route de transport extrêmement difficile et dangereuse. Face à cette réalité, le Comité central du Parti a pris une décision stratégique : ouvrir une voie de transport maritime. Cette initiative démontrait la vision à long terme du Parti, cherchant à tirer parti des avantages géographiques pour soutenir la résistance.

Le 23 octobre 1961, le commandement général a décidé de créer le Corps de transport militaire 759 (précurseur de l'actuelle Brigade navale 125), inaugurant ainsi la voie de transport maritime stratégique connue sous le nom de piste Hô Chi Minh en mer.

Le Corps 759 avait pour mission d'acquérir des navires et d'organiser le transport d'armes vers le front sud par voie maritime. Cette tâche impliquait également la recherche et le développement de moyens de transport adaptés aux conditions maritimes, tout en garantissant le secret et l'effet de surprise face aux blocus ennemis. En outre, le groupe était chargé de former des officiers et des soldats capables de réagir efficacement aux situations complexes en mer, y compris lorsqu'ils étaient détectés et poursuivis par l'ennemi.

La création du Corps 759 a marqué un tournant décisif, donnant naissance à la piste Hô Chi Minh en mer, une voie de transport stratégique d'une importance capitale dans la guerre de résistance contre les forces américaines. Cette initiative a démontré la dynamique et la créativité de l'art militaire vietnamien, soulignant la capacité du pays à innover et à s'adapter aux défis de la guerre.

Réponse rapide aux besoins de soutien

La piste Hô Chi Minh en mer, un réseau complexe de cinq itinéraires s'étendant sur près de 12.000 milles nautiques (plus de 22.200 km), a joué un rôle crucial en reliant l'arrière-pays du Nord au front Sud. Cette voie maritime a permis d'acheminer un soutien direct vers les zones de combat les plus éloignées et les plus difficiles, notamment le Sud, le Sud du Centre et les régions côtières de la zone 5.

Cette voie de transport a facilité l'acheminement de volumes considérables d'armes, de munitions, d'uniformes militaires et de fournitures essentielles vers le Sud, fournissant ainsi des ressources vitales pour les campagnes militaires décisives. La piste maritime a notamment permis de répondre rapidement aux besoins logistiques pendant les périodes les plus intenses de la guerre, lorsque le transport terrestre était entravé par de nombreux obstacles.

Initialement composée de seulement 38 officiers et soldats, cette force a progressivement évolué pour devenir une brigade de transport navale, avec un effectif croissant et des compétences de plus en plus spécialisées. Partant de navires rudimentaires en bois opérant près des côtes, elle a ensuite développé des flottes modernes à coque en fer, capables de naviguer en haute mer sur de longues distances. Les soldats de ce transport maritime ont habilement exploité les routes maritimes internationales et les eaux de pays pour déplacer leurs navires, se fondant avec ingéniosité parmi les bateaux de pêche côtiers pour atteindre leurs destinations.

Bien que le volume d'armes et de marchandises transportées par la piste Hô Chi Minh en mer ait été inférieur à celui acheminé par la piste terrestre, son importance stratégique et sa valeur intrinsèque sont indéniables. Elle a démontré la vision militaire stratégique, la créativité, la détermination et l'esprit révolutionnaire de l'époque, en s'adaptant aux réalités et aux contraintes de la guerre de résistance du pays.

La piste Hô Chi Minh en mer demeure un témoignage éloquent de la volonté indomptable, de l'ingéniosité et de la solidarité du peuple vietnamien dans sa lutte pour l'indépendance et la réunification nationale. Les enseignements précieux tirés de cette voie légendaire continuent de résonner, servant de force motrice pour les générations actuelles qui poursuivent avec détermination la construction et le développement du pays.

Le 26 novembre 2024, le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé une décision classant la piste Hô Chi Minh en mer comme monument national spécial. Cette reconnaissance solennelle ne constitue pas seulement un hommage vibrant à ceux qui se sont dévoués et sacrifiés pour la libération du Sud et la réunification nationale, mais également un moyen puissant de perpétuer le patriotisme et de susciter l'esprit national au sein des générations futures.

