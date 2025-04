Vers la construction de forces armées populaires fortes dans la nouvelle ère

Photo : VNA/CVN

À l'occasion du 50e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale, le président de la République, Luong Cuong, a publié un article soulignant les leçons à tirer de la construction d'une armée populaire forte dans la nouvelle ère. L'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) est honorée de présenter l'intégralité de cet article :

La victoire de la guerre de résistance contre les États-Unis pour le salut national - une leçon sur la construction d'une force armée populaire puissante à la nouvelle ère

La victoire de la guerre de résistance contre les États-Unis pour le salut national, culminant avec la Grande victoire du printemps 1975, constitue un triomphe immense dans l’histoire millénaire de la lutte de notre peuple pour l'édification et la défense de la patrie. Elle "restera à jamais gravée dans l'histoire nationale comme l'une de ses pages les plus glorieuses, un symbole éclatant de l'héroïsme révolutionnaire et de l'intelligence humaine, et entrera dans l'histoire mondiale comme un exploit extraordinaire du XXe siècle, un événement de portée internationale et de signification profonde pour l'époque". Cette grande victoire a ouvert une nouvelle ère dans l'histoire de la nation – l'ère de l'indépendance, de la réunification où tout le pays s'engage sur la voie du socialisme.

La victoire de la guerre de résistance contre les États-Unis pour le salut national résulte de nombreux facteurs, parmi lesquels : la direction talentueuse et clairvoyante du Parti et du Président Hô Chi Minh, avec une ligne de guerre et une méthode révolutionnaire justes ; l'esprit de combat héroïque, persévérant, ingénieux et créatif de notre armée et de notre peuple durant les 21 années de lutte longue, ardue et pleine de sacrifices ; la force de la grande union nationale, le soutien massif de l'arrière au Nord et la détermination inflexible du front au Sud ; la solidarité de combat indéfectible entre les trois pays : Vietnam - Laos - Cambodge, ainsi que l'aide précieuse de l'Union soviétique, de la Chine et des autres pays socialistes frères, et le soutien enthousiaste des peuples épris de paix et progressistes du monde entier.

Cette victoire historique a aussi été rendue possible grâce aux exploits remarquables des forces armées populaires, et au sacrifice de millions de héros et de martyrs. Le IVe Congrès national du Parti (décembre 1976) a souligné : "Le Congrès salue les cadres et soldats des forces armées populaires héroïques, qui, pendant des décennies, ont combattu avec un courage extraordinaire, passant de simples armes rudimentaires comme les lances en bambou et les fusils artisanaux à de puissantes unités militaires capables de vaincre les ennemis les plus féroces, obtenant des victoires éclatantes, de la bataille de Diên Biên Phu à la campagne de Hô Chi Minh, illustrant brillamment les glorieuses traditions de notre armée, et écrivant avec tout le peuple une épopée héroïque de la guerre révolutionnaire vietnamienne !"

Photo : VNA/CVN

Pour accomplir avec succès les missions stratégiques pendant la guerre de résistance contre les États-Unis, notre Parti et notre État ont accordé une attention particulière à la construction et au développement des forces armées populaires, les transformant en une force centrale pour lutter aux côtés de tout le peuple et vaincre l'envahisseur, tout en protégeant fermement les acquis révolutionnaires. Un demi-siècle s'est écoulé depuis la guerre, mais les leçons tirées de la construction des forces armées populaires durant la guerre de résistance contre les États-Unis pour le salut national conservent encore aujourd'hui toute leur valeur, tant sur le plan théorique que pratique.

Premièrement, maintenir fermement et renforcer la direction absolue, directe du Parti, ainsi que la gestion centralisée et unifiée de l'État sur les forces armées populaires.

Il ne s'agit pas seulement d'une leçon profondément tirée de la guerre de résistance contre les États-Unis pour le salut national, mais aussi d'un principe immuable dans la construction des forces armées populaires par notre Parti et notre État. Dès les premières étapes de la guerre de résistance, la 12ᵉ réunion élargie du Comité central du Parti (mars 1957) a adopté une résolution sur la construction de l'armée et le renforcement de la défense nationale. Cette résolution préconise de "construire activement une armée populaire puissante, progressant progressivement vers la régularisation et la modernisation", et affirme que la construction de l'armée et le renforcement de la défense nationale sont la tâche de tout le Parti, de toute l'armée et de tout le peuple. Pour mener à bien cette tâche, la résolution souligne que "le facteur décisif est de renforcer la direction du Parti et du gouvernement".

En appliquant cette résolution, sous la direction absolue, directe et globale du Parti, sous la gestion centralisée et unifiée de l'État, et grâce au soutien, à l'aide et à la protection du peuple, notre armée s'est continuellement développée. Elle s'est dotée de toutes les composantes : forces terrestres, navales, de défense anti-aérienne et de l'armée de l'air ainsi que des corps d'armée principaux, en coordination avec d'autres forces et l'ensemble du peuple, créant une puissance combinée qui a permis de vaincre successivement les stratégies de guerre des États-Unis et de leurs alliés.

Le Parti et l'État ont accordé une attention particulière à la construction, au renforcement et au développement des forces de police populaire et de la milice d'autodéfense. Le Comité central du Parti, le Bureau politique et le Secrétariat ont publié de nombreuses résolutions et directives importantes pour diriger la construction de la police populaire en une force dictatoriale absolument fidèle au Parti et à l’État, étroitement liée au peuple, constituant une force de combat solide, à caractère armé, bien organisée, hautement qualifiée sur le plan professionnel et dotée de compétences scientifiques et techniques ; cette force est placée sous la direction "directe, globale et unifiée en tous domaines" du Parti. S'agissant des forces de milice d'autodéfense, pendant la guerre de résistance contre les États-Unis pour le salut national, notre Parti a donné la priorité à la consolidation de ces forces, tout en assurant un développement progressif et solide sur l'ensemble du territoire, avec un accent particulier mis sur les zones stratégiquement sensibles. "Toutes les entreprises, ainsi que les fermes industrielles et agricoles nouvellement créées, doivent mettre en place une organisation d’autodéfense". Grâce à cela, la milice d'autodéfense a été construite et développée de manière solide et étendue, assurant à la fois la production et la sécurité, tout en étant prête au combat si nécessaire.

Photo : VNA/CVN

Dans les temps à venir, la situation mondiale continuera d'évoluer rapidement, de manière complexe et imprévisible. L'œuvre de rénovation, de construction et de défense de la Patrie a obtenu d'importants acquis historiques. Le potentiel, la position et le prestige international du pays sont renforcés, constituant une base importante pour que le pays progresse dans une nouvelle ère de développement.

Cependant, en parallèle de ces avantages, le pays devra faire face à de nombreuses difficultés, défis avec l'apparition de nouveaux problèmes complexes, notamment des limitations, des faiblesses et des contradictions sociales qui n'ont pas encore été résolues de manière définitive. Les forces hostiles intensifient leurs actions de sabotage, cherchent à nier le rôle dirigeant du Parti et à "dépolitiser" les forces armées. Cette situation exige de maintenir et renforcer la direction absolue du Parti et la gestion unifiée de l'État sur les forces armées et sur l'œuvre de défense, de sécurité et de protection de la Patrie - un facteur décisif pour le développement, la maturation, la capacité de combat et les victoires des forces armées.

Le contexte actuel impose de continuer à promouvoir l'édification et la rectification du Parti ainsi que du système politique, à travers des orientations et des solutions résolues, synchrones, continues en termes de politique, d'idéologie, d'éthique, d'organisation et de personnel.

Parallèlement au renforcement de l'efficacité du leadership dans les domaines de l'économie, de la culture, de la société et des affaires étrangères, le Parti et l'État poursuivent la direction, la construction et la consolidation d'une base importante pour promouvoir la force combinée de toute la nation ; la construction d'une force armée populaire révolutionnaire, régulière, d'élite et moderne ; forte politiquement, avec une qualité globale et une grande capacité de combat, jouant un rôle clé dans la défense nationale, la sécurité et la protection de la Patrie dans le nouveau contexte.

Il est aussi essentiel de poursuivre les recherches théoriques, de tirer les leçons de la pratique et de perfectionner les mécanismes de direction du Parti, ainsi que la gestion et l'administration de l'État sur les forces armées populaires. Cela doit aller de pair avec le renforcement de l'efficacité du travail du Parti et du travail politique, contribuant à maintenir et renforcer la direction absolue, directe et globale du Parti, et la gestion centralisée et unifiée de l'État sur les forces armées populaires, afin de répondre aux nouvelles exigences et missions, et d'éviter toute surprise face à toute situation.

Photo : VNA/CVN

Deuxièmement, prêter une attention particulière au renforcement des facteurs politiques et spirituels des forces armées populaires.

Saisissant parfaitement la thèse de V.I. Lénine, selon laquelle, dans toutes les guerres, la victoire dépend en fin de l'esprit des masses versant le sang sur le champ de bataille et le point de vue du Président Hô Chi Minh qu’aucune armée, aucune arme ne peut vaincre l'esprit de sacrifice de toute une nation, notre Parti et notre État attachent toujours de l'importance au travail de construction et de promotion des facteurs politiques et spirituels des forces armées populaires et du peuple tout entier, en particulier dans la résistance contre les agresseurs américains pour sauver le pays, lorsque notre armée et notre peuple ont dû lutter contre un ennemi brutal doté du potentiel économique et militaire le plus puissant du monde. Notre Parti a clairement déclaré : "En termes d’idéologie, nous devons mieux saisir le point de vue d’accepter toutes les difficultés à long terme et d’être autonome pour assurer la victoire ; nous devons cultiver une volonté forte, un esprit de combat héroïque, surmonter toutes les difficultés et les épreuves, et être déterminés à lutter contre l’ennemi pour sauver le pays, en progressant vers la libération complète du Sud et la réunification nationale ; nous devons accroître la vigilance, préserver et dissimuler habilement nos forces, et lutter contre l’imprudence et l’impatience ; nous devons éduquer l’esprit de ne pas être arrogant dans la victoire et de ne pas se décourager dans la défaite".

Pour construire une force armée populaire forte pour répondre aux exigences de la longue, ardue et féroce guerre de résistance, notre Parti préconise que nous devons d'abord renforcer l'éducation politique et la direction idéologique, mener une rectification politique dans toute l'armée, consolider la position de la classe ouvrière et des paysans, élever le niveau de conscience socialiste et combiner étroitement le patriotisme avec un véritable internationalisme, accroître la vigilance révolutionnaire et améliorer l'esprit combatif ; surmonter les pensées de combativité réduite, de mérite, d’arrogance, de désorganisation et de manque de discipline. Grâce à la construction d'un facteur politique et spirituel fort, les forces armées populaires n'ont pas eu peur des difficultés et des sacrifices, ne se sont pas soumises à l'ennemi brutal, ont combattu avec courage, intelligence, créativité, ont accompli des exploits glorieux et, avec le peuple tout entier, ont remporté de grandes victoires dans la guerre de résistance contre les agresseurs américains pour sauver le pays ; rendre le pays et le peuple vietnamien célèbres à l'époque de Hô Chi Minh.

La force des forces armées populaires est créée par de nombreux facteurs, dont les facteurs politiques et spirituels sont les plus fondamentaux. En appliquant pleinement le point de vue du Président Hô Chi Minh : "le peuple d'abord, les armes ensuite", dans la situation actuelle, l’édification d'une armée populaire politiquement forte constitue la tâche prioritaire absolue, une question de principe et la base pour améliorer la qualité globale et la force de combat des forces armées populaires. Pour bien saisir ce principe, il est tout d'abord nécessaire de renforcer la sensibilisation, l'éducation des cadres et des soldats des forces armées populaires sur les politiques et les directives du Parti en matière militaire, de défense et de sécurité. Sur la base d'une compréhension approfondie du point de vue d’ "assurer la défense et la sécurité nationales est essentiel et constant", les forces armées populaires doivent renforcer l'esprit de vigilance révolutionnaire, saisir régulièrement la situation, conseiller et gérer directement, rapidement et efficacement, les situations liées à la défense nationale, à la sécurité et aux affaires étrangères, éviter d'être passives et surprises, prévenir les risques de guerre, de conflit, d'insécurité et de désordre, et bien accomplir la tâche de protéger la Patrie tôt et à distance, garder le pays lorsque le pays n'est pas dangereux.

Photo : VNA/CVN

Face à l'émergence de nouvelles formes de guerre, de nouveaux types d'opérations, de nouveaux espaces stratégiques et de nouvelles méthodes de guerre, la Commission militaire centrale, ministère de la Défense, le Comité du Parti pour la sécurité publique, ministère de la Police, ainsi que les Comités du Parti, les commandants et les autorités à tous les niveaux doivent accorder une attention particulière à la direction, à l'orientation, à l'éducation et à la formation des cadres et des soldats des forces armées populaires dans tous les aspects ; améliorer constamment le courage politique, le patriotisme et l'héroïsme révolutionnaire ; être prêt à endurer les difficultés et les sacrifices ; oser se battre, savoir se battre et être déterminé à vaincre tous les envahisseurs pour protéger fermement la Patrie socialiste vietnamienne dans toutes les situations.

Troisièmement, construire des forces armées populaires en quantité suffisante, organisée, ayant une structure et une composition synchrones, équilibrées et raisonnables, avec une qualité globale et une force de combat élevées.

Pour répondre aux exigences de la guerre de résistance contre les agresseurs américains pour sauver le pays, notre Parti et notre État ont continué à édifier et à développer les forces armées populaires comprenant trois types de troupes : forces armées principales, forces armées locales et forces de milice. La résolution du Bureau Politique (réunion du 6 au 10 décembre 1962) sur la situation, la direction et les tâches immédiates de la révolution dans le Sud a défini la devise pour la construction et le développement des forces armées dans le Sud : "Développer largement les guérillas et les milices, améliorer la qualité des forces armées principales et des forces armées locales" et aussi la direction et la quantité spécifique de chaque type d’armée à être édifiée dans le sud.

Au cours de cette guerre de résistance, notre Parti et notre État ont édifié et développé les forces armées principales, y compris les branches et services militaires. Il faut construire le corps d'armée principal comme forces centrales sur le champ de bataille du sud. La défense aérienne - l'armée de l'air et la marine ont été construites et développées pour devenir de plus en plus fortes, avec le peuple et les autres forces, pour vaincre la guerre destructrice menée par l'armée de l'air et la marine des impérialistes américains dans le nord. Parallèlement, l'organisation et le développement des fronts, des grands blocs de forces principales dans les zones et des troupes de transport stratégique sur la route de Truong Son ont fait les forces armées principales la force principale pour mettre en œuvre la stratégie de maîtrise, d'attaque et de destruction de l'ennemi dans tout le pays pour libérer complètement le Sud et unifier le pays.

Sous la direction et l’orientation du Parti et de l'État, les forces armées locales ont été constituées et développées rapidement dans tout le pays, avec un développement qualitatif pendant la guerre de résistance contre les agresseurs américains pour sauver le pays. Au nord, les forces armées locales ont été constituées pour répondre à la tâche de protection du nord socialiste avec l’établissement de nombreuses unités d'infanterie, de défense aérienne, d'ingénierie, d'artillerie... Sur le champ de bataille du sud, tous les districts, provinces et villes ont organisé des forces armées locales pour développer des luttes armées et politiques, trois volets d'attaque (militaire, politique et militaire) dans toutes les trois zones stratégiques (montagneuses, rurales et urbaines).

Les milices sont largement développées selon le principe de la direction de l'organisation du Parti, adaptées aux conditions de chaque localité, chantier de construction, ferme, usine, entreprise, à moyenne et petite échelle et adaptées à différents types de guerre, différentes situations.

Photo : VNA/CVN

L’édification des forces armées populaires dans la guerre de résistance contre les agresseurs américains pour sauver le pays a assuré l'équilibre entre les différents forces, conformément au développement de la lutte armée révolutionnaire, à la position stratégique de chaque type d’armée, conformément à la politique de guerre populaire à chaque période, sur chaque champ de bataille et dans tout le pays. Chaque type d’armée et chaque force est entraîné et pratiqué de manière exhaustive, améliorant constamment la qualité globale et la force de combat, répondant aux exigences des missions de combat et coopère étroitement avec d'autres forces pour créer la force globale de la guerre populaire, pour obtenir la Grande victoire du printemps 1975.

Aujourd'hui, devant les exigences des tâches dans la nouvelle situation, les forces armées populaires doivent continuer à rechercher, ajuster, organiser, assurer la qualité, la quantité, l’organisation et la structure appropriées. En conséquence, les forces armées populaires doivent saisir en profondeur et appliquer strictement et efficacement la politique du Parti et de l’État sur la rationalisation de l’appareil du système politique efficace et efficiente ; sur la construction de l'Armée populaire et de la Sécurité publique populaire, en particulier la Résolution n° 05-NQ/TW du 17 janvier 2022 du Bureau Politique sur l'organisation de l'Armée populaire du Vietnam pour la période 2021-2030 et les années suivantes, la Résolution n° 12-NQ/TW du 16 mars 2022 du Bureau politique sur la promotion de l’édification d'une force de Sécurité publique populaire véritablement propre, forte, disciplinée, d'élite et moderne, répondant aux exigences et aux tâches de la nouvelle situation. Il faut continuer à ajuster l'organisation de l'Armée populaire pour qu'elle soit allégée, compacte et forte, associée à la réorganisation des forces et à l'amélioration de la qualité des ressources humaines, en assurant l'exhaustivité, la synchronisation et la rationalité entre les composantes et les forces, conformément à la politique de défense nationale, à la guerre populaire et à la capacité d'assurer les armes et l'équipement ; réorganiser l’appareil de Police rationalisé, globale, forte et proche de la base ; édifier une force de milice forte et d’autodéfense, répartie dans toutes les régions et en mer. Il faut aussi mettre l’accent sur le renouvellement et l’amélioration de la qualité de la formation militaire et des compétences techniques et tactiques, sur l’éducation politique, la formation complète combinée à la garantie d’une bonne logistique et de bonnes techniques pour les forces armées populaires ; promouvoir l'intégration internationale et les relations extérieures en matière de défense et de sécurité, contribuant à améliorer la qualité globale et la force de combat des forces armées et répondant aux exigences des tâches de défense, de sécurité et de défense nationale dans la nouvelle situation.

Quatrièmement, assurer de manière adéquate les armes et les équipements techniques pour les forces armées populaires ; promouvoir activement la recherche et l'application souple et maîtrisée de l'art militaire vietnamien afin de répondre aux formes de guerre et à l'évolution pratique de l'adversaire.

Pendant la résistance contre l’armée américaine pour le salut national, parallèlement au point de vue "l’homme d’abord, les armes ensuite", notre Parti et notre État ont toujours affirmé que les armes et les équipements constituaient un facteur fondamental formant la puissance de combat des forces armées. Sur cette base, notre Parti et notre État ont mis en œuvre de nombreuses mesures de direction et d’orientation pour améliorer et garantir les armes, les équipements et les moyens techniques pour les forces armées, selon l’orientation : "combiner les armes rudimentaires, les armes conventionnelles et les armes relativement modernes, pour progresser vers une modernisation croissante". Les principales mesures pour améliorer et garantir les armes et les équipements des forces armées populaires durant cette période consistaient à : acheter, recevoir des aides, produire localement, et récupérer les équipements de l’ennemi ; parallèlement, à utiliser de manière habile et créative les armes et équipements disponibles avec une efficacité élevée. Grâce à cela, les forces armées populaires, en particulier l’Armée populaire, ont pu disposer d’un système d’armement et d’équipement relativement homogène et relativement moderne, permettant d’améliorer la qualité globale et la puissance de combat, suffisamment pour vaincre un ennemi envahisseur disposant d’une supériorité écrasante en matière d’armes et d’équipements.

Parallèlement à la garantie des armes et équipements pour les forces armées populaires, notre Parti et notre État ont particulièrement accordé une attention à la direction et à l’orientation de la recherche, du développement et de l’application créative, souple et maîtrisée de l’art militaire, en l’adaptant aux nouvelles conditions de la résistance contre l’armée américaine pour le salut national. La loi du développement de cette résistance dans le Sud était la combinaison entre la lutte armée et la lutte politique, entre la guerre révolutionnaire et l’insurrection armée, entre l’offensive militaire et le soulèvement populaire, entre l’anéantissement de l’ennemi et la conquête du pouvoir. Parmi ces formes, la lutte armée jouait un rôle décisif et déterminant dans la phase finale de la résistance, avec des campagnes militaires de grande envergure. Les unités des forces armées populaires ont appliqué de manière souple, flexible et continuellement innovante l’art de la guerre dans chaque bataille, chaque campagne, notamment dans l’art de l’organisation et de l’emploi des forces, l’art de la manœuvre, de l’établissement du dispositif, de la diversion, du choix de la direction et de l’axe et des objectifs d’attaque ainsi que des modes d’assaut... créant ainsi une supériorité décisive en puissance pour remporter victoire après victoire, jusqu’au triomphe final.

Aujourd’hui, face au développement rapide des sciences, des technologies et de la quatrième révolution industrielle, la garantie d’armes et d’équipements techniques militaires et de sécurité de nouvelle génération et modernes pour les forces armées est devenue une tendance dans de nombreux pays du monde. La modernisation des forces armées, en particulier de l’Armée populaire et de la Police populaire, est une préconisation juste de notre Parti et de notre État, conforme aux conditions et à la situation de développement socio-économique du pays ainsi qu’à la tendance de développement des sciences et techniques militaires et de sécurité dans le monde. Pour concrétiser cette préconisation, parallèlement au rôle de l’homme en tant que facteur central et déterminant, il convient de prêter une attention particulière à la garantie des armes et équipements techniques pour les forces armées populaires, dont la solution durable et à long terme est le développement de l’industrie de la défense et de l’industrie de la sécurité. Il est nécessaire de continuer à bien saisir et à mettre en œuvre de manière efficace les lignes directrices et politiques sur le développement de l’industrie de la défense et de l’industrie de la sécurité selon l’esprit de proactivité, d’autonomie, d’autosuffisance, de double usage, de modernité, tout en l’intégrant étroitement au développement et en en faisant une branche de pointe de l’industrie nationale, afin de répondre aux exigences de modernisation et de garantir efficacement les armes et équipements pour les forces armées dans toutes les situations. En même temps, il convient de renforcer la recherche théorique, le bilan de l’expérience pratique, et de tirer parti des expériences internationales pour développer l’art militaire ainsi que l’art de la protection de la sécurité nationale et de la sécurité sociale dans le nouveau contexte.

Cinquièmement, construire et développer une relation étroite entre les forces armées et le peuple, afin de mobiliser l’ensemble de la population pour mettre en œuvre avec succès la ligne de guerre populaire du Parti.

Les forces armées populaires du Vietnam, organisées, dirigées, éduquées et entraînées par le Parti communiste du Vietnam et le Président Hô Chi Minh, portent en elles l’essence de la classe ouvrière, un profond caractère populaire et national, et luttent pour les objectifs et idéaux du Parti, pour le bonheur du peuple. S’appuyer fermement sur le peuple, lui être absolument fidèle, le servir, et maintenir une union étroite avec lui, constituent à la fois un principe fondamental pour renforcer la nature révolutionnaire, populaire et nationale des forces armées, et une belle tradition précieuse de l’Armée populaire, de la Police populaire et des Forces milices du Vietnam. Le Président Hô Chi Minh a enseigné : "Ce qui importe, c’est que les troupes régulières, les troupes locales et les guérilleros doivent rester proches du peuple ; s’en éloigner, c’est à coup sûr aller à l’échec. Être proche du peuple, c’est gagner son cœur, sa confiance, son affection et son amour. Ainsi, quelle que soit la difficulté, nous pourrons la surmonter, et la victoire est assurée".

Photo : VNA/CVN

Pendant la résistance contre l’armée américaine pour le salut national, le soutien, la protection, l’aide bienveillante du peuple – exprimés par la fourniture de ressources humaines et matérielles avec l’esprit “pas un kilo de riz ne manque, pas un soldat ne manque” – ont permis aux forces armées populaires de se développer rapidement et puissamment. La Résolution du Bureau politique (décembre 1962) affirmait : "Le processus de développement de la guerre patriotique du peuple du Sud est celui d’une guerre de guérilla, populaire, globale et prolongée, contre un ennemi puissant, cruel et perfide". C’est pourquoi, construire et développer de manière durable une relation étroite entre les forces armées et le peuple, lutter et remporter la victoire avec tout le peuple, constitue non seulement une question de principe, mais aussi une stratégie essentielle pour mettre en œuvre avec succès la ligne de guerre populaire du Parti.

Sous la direction du Parti, durant les années 1959-1960, les forces armées ont fortement soutenu le soulèvement du peuple du Sud, lançant le mouvement d’insurrection généralisée (Phong trào Đồng khởi), prenant le contrôle de vastes zones rurales. Pendant les années où l’impérialisme américain appliquait la stratégie de "guerre spéciale" (1961-1965), l’armée et le peuple du Sud ont promu la ligne de lutte dite "à deux jambes, trois pointes", combinant lutte politique et lutte armée ; parallèlement, ils ont mobilisé la population dans les hameaux stratégiques pour résister, en coordination avec les offensives militaires et la guerre psychologique, brisant ainsi le plan d’établissement des hameaux stratégiques de l’armée américaine et du régime fantoche. Lorsque les impérialistes américains sont passés à la stratégie de "guerre locale" (1965-1968), notre armée et notre peuple ont poursuivi une guerre de résistance de tout le peuple, en prenant l’initiative d’attaquer l’ennemi dans les trois zones stratégiques, tout en repoussant avec succès les guerres de destruction menées par l’impérialisme américain contre le Nord. Les victoires de l’Offensive générale et de l’insurrection du Têt 1968, ainsi que de l’Offensive générale et de l’insurrection du printemps 1975, qui ont conduit à la libération totale du Sud et à la réunification nationale, constituent les symboles les plus vivants de la puissance de la résistance de tout le peuple, avec les forces armées populaires comme noyau, sous la direction éclairée du Parti.

Dans la phase actuelle, l’Armée populaire, la Police populaire et les Forces milices doivent continuer à promouvoir leurs glorieuses traditions, en particulier en construisant une relation de solidarité et de lien étroit avec le peuple, en mettant en avant l’esprit de responsabilité au service du peuple et de protection du peuple. En valorisant leur nature, leurs traditions et les acquis obtenus, les forces armées populaires doivent poursuivre avec encore plus d’efficacité les travaux de mobilisation des masses à travers des actions concrètes, contribuant à améliorer les conditions matérielles, spirituelles et la vie paisible du peuple ; être en première ligne dans la prévention, la lutte et la réparation des conséquences des catastrophes naturelles, des épidémies, dans les opérations de recherche et de sauvetage, et toujours prêtes à intervenir dans les zones sensibles et dangereuses pour protéger la vie et les biens de la population. Elles doivent également intensifier les activités de sensibilisation et de mobilisation du peuple à participer à la construction des forces armées, de la défense nationale de tout le peuple et de la sécurité du peuple, associées à l’édification d’un "dispositif de confiance du peuple" solide, afin de promouvoir le rôle essentiel du peuple dans la mise en œuvre de la ligne de défense nationale de tout le peuple et de sécurité du peuple, créant ainsi une grande puissance synthétique pour réussir la cause de l’édification et de la défense de la Patrie.

La victoire de la résistance contre l’armée américaine pour le salut national constitue un accomplissement grandiose de notre nation au XXe siècle. Elle affirme la direction brillante et clairvoyante du Parti et du Président Hô Chi Minh dans l’élaboration de la ligne de résistance et dans la construction des forces armées populaires, répondant aux exigences élevées de la lutte contre l’envahisseur. Les forces armées populaires ont accompli leur noble mission, menant, avec l’ensemble du peuple, à l’achèvement de la lutte pour la libération totale du Sud et la réunification nationale. Les leçons tirées de cette résistance, notamment celles concernant la construction des forces armées populaires, revêtent une importance toute particulière et doivent continuer à être étudiées, appliquées et valorisées, contribuant à la réussite du processus d’édification et de défense de la Patrie socialiste du Vietnam dans la nouvelle ère.

VNA/CVN