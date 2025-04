Le chef du Parti assiste à un concert célébrant l'anniversaire de la réunification nationale

Photo : VNA/CVN

L'événement, organisé par le Comité populaire municipal, comprenait des prestations de l'Orchestre symphonique et de l'Opéra de Hô Chi Minh-Ville (HBSO), offrant au public une expérience musicale élégante et émouvante.

Le programme comprenait deux parties, mêlant chefs-d'œuvre de la musique classique internationale et chansons vietnamiennes intemporelles.

En première partie, le public a pu découvrir des œuvres célèbres telles que Terre d'espoir et de gloire d'Edward Elgar et Voix du printemps de Johann Strauss II, ainsi que des classiques vietnamiens comme Dât nuoc (Patrie) de Pham Minh Tuân) et Tinh ca (Mélodie d'amour) de Hoàng Viêt. Ces pièces ont été spécialement arrangées pour orchestre symphonique, offrant une interprétation nouvelle de mélodies familières. Ce segment était dirigé par le Dr Lê Hà My.

Lors du deuxième concert, sous la direction du chef d'orchestre Trân Nhât Minh, le concert s'est poursuivi avec des extraits d'opéras tels que Nessun Dorma (Turandot), Cinéma Paradiso et Le Conte de Viktor Navorski (Le Terminal), ainsi que des œuvres vietnamiennes poignantes célébrant la victoire et la paix, telles que Chao anh giai phong quân (Bonjour, soldat de la libération), Chung tôi là chiên sy công an Viêt Nam (Nous sommes policiers vietnamiens) et Dât nuoc tron niem vui (Le pays plein de joie).

Le concert a réuni des musiciens classiques renommés de l'HBSO et des artistes invités de Hanoï, dont l'artiste du peuple Bùi Công Duy, les artistes émérites Dang Duong et Khanh Ngoc, Tang Thanh Nam, et les chanteurs Dao Mac, Truong Linh, Bao Yên, Duyên Huyên et Pham Trang, entre autres.

La combinaison du chœur, des solistes et de l'orchestre symphonique a créé une soirée musicale puissante et riche de sens, célébrant l'unité, la paix, la prospérité et la fierté nationale.

VNA/CVN