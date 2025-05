Tô Lâm préside une réunion sur l'avancement de la réforme de l'organisation administrative



Le Politburo et le Secrétariat du Parti se sont réunis samedi matin 3 mai à Hanoï pour examiner l'avancement de la mise en œuvre de la Résolution du 11ᵉ plénum du Parti (XIIIᵉ exercice) ainsi que de leurs conclusions relatives à la réorganisation de l'appareil et des unités administratives à tous les niveaux. La réunion était présidée par le secrétaire général du Parti, Tô Lâm.

Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

Depuis la tenue du 11ᵉ plénum, les Comités du Parti au sein du gouvernement, de l’Assemblée nationale, du Front de la Patrie, des organisations de masse ainsi que des organes du Parti au niveau central ont rapidement proposé l’élaboration de documents directeurs et d’orientation précisant les contenus et les tâches liés à la réorganisation et à la fusion des unités administratives aux niveaux provincial et communal, ainsi qu’à la restructuration à deux niveaux administratifs.

L’élaboration des projets de réorganisation a été conduite en coordination étroite avec les localités concernées, assurant ainsi le respect des délais réglementaires. À ce jour, la consultation de la population sur les projets de réorganisation et de fusion au niveau provincial et communal a enregistré un taux moyen d’adhésion de 96%. Tous les conseils populaires aux niveaux district, communal et provincial ont adopté des résolutions approuvant les projets avec un taux de consensus de 100%.

D’après la synthèse des projets locaux, le nombre d’unités administratives au niveau communal devrait passer, après la réorganisation, de 10.035 à plus de 3.320, soit une réduction de 66,91%.

Photo : VNA/CVN

Le Politburo et le Secrétariat du Parti ont exprimé leur accord global avec les propositions et recommandations contenues dans les projets. Ils ont enjoint les comités et organisations du Parti à tous les niveaux à faire preuve d’une détermination maximale et à concentrer leurs efforts sur la mise en œuvre des tâches et solutions en conformité avec les conclusions, plans et instructions établis, afin d’assurer le succès des objectifs fixés.

Ils ont également demandé aux Comités, agences et unités du Parti au niveau central, ainsi qu’aux Comités du Parti des provinces et municipalités, de poursuivre la direction de l’organisation des Congrès du Parti à la base ; de mettre en œuvre strictement et pleinement les politiques et réglementations à l’égard des cadres, fonctionnaires, agents publics et travailleurs concernés par le processus de réorganisation ; de renforcer la communication et la mobilisation, de traiter rapidement et de manière proactive les problèmes émergents ; de mettre en œuvre de manière sérieuse et efficace la Résolution N°57-NQ/TW du 22 décembre 2024 sur l’application des technologies, la transformation numérique et la numérisation des documents afin d’améliorer l’efficacité de la gestion et de la fourniture des services publics avant, pendant et après la réorganisation ; et de promouvoir un leadership fort et déterminé dans le développement socio-économique.

VNA/CVN