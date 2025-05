L’énergie nucléaire au Vietnam : former les experts pour construire l’avenir

L’énergie nucléaire est une source d’énergie indispensable au développement futur du Vietnam, offrant l’opportunité de faire progresser le niveau scientifique, technique et industriel du pays. Pour atteindre cet objectif, la priorité essentielle est de former une équipe d’experts hautement qualifiés, capables d’exploiter les centrales nucléaires de manière sûre, efficace et durable.

Selon Trân Chi Thành, directeur de l’Institut vietnamien de l’énergie atomique (ministère des Sciences et des Technologies), son établissement se consacre à la recherche et à l’application de l’énergie atomique, notamment dans le domaine de l’énergie nucléaire. Il coopère également avec d’autres entités pour former le personnel de gestion et d’exploitation, renforcer les capacités scientifiques et techniques, et soutenir l’industrie nationale.

Aujourd’hui, la relance du projet nucléaire après huit ans d’interruption constitue une opportunité majeure. Cependant, pour réussir ce programme, le Vietnam doit disposer d’un vivier d’experts de haut niveau maîtrisant la technologie et les secteurs industriels connexes, afin de garantir la qualité de la construction et de l’exploitation des centrales.

Le Professeur Pham Duy Hiên, ancien directeur adjoint de l’Institut de l’énergie atomique du Vietnam, estime que dès lors que le Parti et l’État ont pris la décision de développer l’énergie nucléaire, il est impératif d’accélérer la formation de ressources humaines. Le Vietnam dispose actuellement d’environ 400 personnes dans ce secteur, mais cela reste insuffisant pour faire fonctionner la première centrale.

Selon l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), les ressources humaines constituent un facteur crucial, qui doit être anticipé. La sécurité nucléaire repose essentiellement sur l’humain. Le Vietnam doit donc former une équipe capable de maîtriser la technologie, de concevoir, d’analyser et de superviser les systèmes de sûreté.

Depuis plusieurs décennies, le Vietnam a envoyé des cadres se former en Union soviétique (aujourd’hui Russie) et dans d’autres pays socialistes. Le pays développe la coopération avec l’AIEA et les pays engagés dans le nucléaire civil. L’Institut vietnamien de l’énergie atomique poursuit sa collaboration avec PetroVietnam (PVN) et le groupe Electricité du Vietnam (EVN) pour former une équipe d’experts en vue d’un développement nucléaire sûr et durable.

L’énergie nucléaire - la voie la plus rapide vers une énergie propre et verte

Selon Trân Chi Thành, l’énergie nucléaire est la voie la plus rapide pour atteindre des objectifs énergétiques verts et propres. Elle favorise également le développement scientifique et industriel, ne génère pas d’émissions de CO₂ et contribue ainsi à une croissance durable. Lorsque le charbon sera progressivement abandonné, l’énergie nucléaire fournira une base stable pour le développement des technologies vertes.

L’énergie nucléaire joue un rôle essentiel dans la version révisée de la Planification électrique VIII. Le Vietnam doit planifier un développement permettant l’installation d’un certain nombre de réacteurs pour atteindre ses objectifs de manière durable et rentable. Toutefois, les capacités actuelles sont encore limitées, le pays ne pouvant, pour l’instant, envisager que 2 à 4 réacteurs. À long terme, un programme global, structuré et durable sera nécessaire.

Le Vietnam se prépare activement à la mise en œuvre du projet de centrale nucléaire de Ninh Thuân. Selon l’Institut vietnamien de l’énergie atomique, la technologie choisie pour la phase initiale devrait être la technologie de génération III+, déjà largement utilisée dans le monde, avec une capacité installée élevée, permettant de répondre à la demande nationale dans les premiers temps.

Trân Chi Thành a souligné que dans le contexte actuel, relancer le projet nucléaire de Ninh Thuân ne constitue pas seulement une réponse à la question de la sécurité énergétique nationale, mais représente aussi un levier important pour la transition vers une économie verte et durable, tout en hissant le niveau scientifique, technologique et industriel du Vietnam à de nouveaux sommets.

