De fortes pluies provoquent de graves inondations à Hanoï

Photo : VNA/CVN

Selon le Centre national de prévision hydrométéorologique (NCHMF), en raison de l’influence de l’air froid supplémentaire, les régions du Nord et du Centre-Nord connaîtront des averses et des orages dispersés, avec de fortes pluies à certains endroits, avec des précipitations de 20 à 40 mm, et à certains endroits plus de 80 mm.

À 9h00, le NCHMF a fait savoir qu’au cours des trois dernières heures, les images satellites des nuages, les images radar météorologiques et les données de localisation des éclairs ont montré que les nuages convectifs continuaient de se développer et de provoquer des pluies dans la plupart des quartiers de Hanoï et avaient tendance à se déplacer vers le sud-est de la ville.

Il a indiqué que dans les 30 minutes à 3 heures à venir, cette zone nuageuse s’affaiblira progressivement et ne provoquera que de la pluie et des averses.

Photo : VNA/CVN

À Hanoï, il y a environ 30 points inondés en cas de fortes pluies dans tous les quartiers comme les rues Nguyên Khuyên et Hoa Bang, l’intersection Phan Bôi Châu - Ly Thuong Kiêt, l’intersection Duong Thành - Bat Dàn - Nhà Hoa, Cao Ba Quat, Thuy Khuê, Minh Khai et le boulevard Thang Long.

Le Centre national de prévision hydrométéorologique a déclaré qu’à partir du 2 mai, les pluies dans le Nord diminueront, le temps sera ensoleillé l’après-midi et le soir, sans aucun signe de chaleur.

Selon les prévisions, dans les prochains jours, les régions du Centre et du Centre-Sud connaîtront une chaleur localisée, avec des averses et des orages dispersés dans de nombreux endroits du Sud. Le temps sera ensoleillé dans les Hauts plateaux du Centre et le Sud. Des averses et des orages sont attendus dans la soirée.

VNA/CVN