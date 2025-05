Un ambassadeur souligne les efforts du Vietnam en matière de consolidation de la paix

L’ambassadeur David Fernández Puyana, observateur permanent de la Délégation permanente de l’Université pour la paix auprès de l’Office des Nations unies et d'autres organisations internationales à Genève (UPeace), a salué les efforts du Vietnam en matière de consolidation de la paix, de développement socio-économique et d’intégration internationale.

>> Avec son courage, sa sagesse et sa force, le Vietnam continue de créer des miracles dans la nouvelle ère

>> 50 ans de la réunification : une des étapes les plus brillantes de l’histoire du pays

>> La victoire du 30 avril 1975 saluée par les médias nicaraguayens et algériens

>> Vietnam : destination de la tolérance et de l'esprit de réconciliation

Photo : VNA/CVN

Dans un entretien accordé aux correspondants de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à l’occasion du 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale du Vietnam, M. Puyana a souligné que la victoire du 30 avril 1975 avait marqué une étape majeure dans l’histoire du Vietnam, mais aussi du monde, car elle symbolisait l’unité retrouvée du peuple vietnamien et reflétait les efforts considérables du Président Hô Chi Minh et des dirigeants vietnamiens.

Il a également insisté sur l’importance de l’adhésion du Vietnam aux Nations unies, survenue seulement deux ans après sa réunification, preuve selon lui que le Vietnam est une nation éprise de paix - une condition essentielle à son intégration au système onusien. "Nous avons toujours besoin de modèles, et nous prenons le Vietnam en exemple, notamment son processus de réconciliation, comme référence en matière de paix, de confiance et de coopération internationale", a déclaré l’ambassadeur.

Fort de son expérience de coopération avec le Vietnam - notamment à l’occasion d’une récente visite à Hanoï pour la signature d’un protocole d’accord entre l’Université pour la paix et l’Académie diplomatique du Vietnam - M. Puyana a salué le Vietnam et sa capitale Hanoï comme des symboles de paix, des lieux idéaux pour la promotion de solutions pacifiques à l’échelle régionale et mondiale.

Il a déclaré que ses visites au Vietnam lui avaient permis de mieux comprendre la résilience et la vitalité d’une société dynamique. Aujourd’hui, a-t-il ajouté, le Vietnam s’impose comme l’un des pays les plus influents d’Asie du Sud-Est, avec une croissance économique remarquable, reflet de l’intégration croissante de l’innovation et de la technologie dans la vie quotidienne, et du rôle moteur joué par les établissements d’enseignement supérieur.

M. Puyana a aussi évoqué la "diplomatie du bambou" du Vietnam, qu’il a qualifiée de "stratégie pertinente dans un monde instable", et l’une des métaphores les plus élégantes et significatives pour illustrer la flexibilité, valeur essentielle de toute diplomatie efficace.

Ces dernières années, le Vietnam a démontré au monde sa capacité d’adaptation et son engagement en faveur du dialogue pour relever les défis. Malgré un passé marqué par la guerre, le pays entretient aujourd’hui des relations solides avec de nombreux partenaires, preuve de l’importance accordée au dialogue, a-t-il conclu.

VNA/CVN