Le ministre vietnamien de la Défense en visite de travail en Russie

Photo : Duy Trinh/VNA/CVN

Le ministre vietnamien de la Défense, Phan Van Giang, à la tête d’une délégation de son ministère, est venue à Moscou samedi 10 août à l'invitation de son homologue russe de la Défense, Andreï Belousov, pour assister au Forum technique militaire international (Armée 2024), assister à la cérémonie d'inauguration du Mémorial des soldats volontaires internationaux vietnamiens participant à la défense de la capitale Moscou pendant la Grande Guerre patriotique (1941-1945) et rencontrer son homologue russe.

Dimanche matin 11 août, le général Phan Van Giang, ministre de la Défense et sa suite ont rendu hommage au Président Hô Chi Minh à Moscou. Ils ont également visité le bâtiment historique où le leader vietnamien a travaillé entre 1923 et 1924, un lieu symbolique pour les relations bilatérales avant de visiter l'ambassade du Vietnam en Russie.

Phan Van Giang et sa suite ont écouté l'ambassadeur du Vietnam en Russie, Dang Minh Khôi, informer de la situation socio-économique de la Russie, de la vie des Vietnamiens d'outre-mer en Russie et des résultats obtenus par l'ambassade ces derniers temps.

Photo : Duy Trinh/VNA/CVN

S'exprimant lors de la rencontre, le général Phan Van Giang a apprécié les contributions de l'ambassade à la promotion des relations Vietnam - Russie.

De même, il a remercié l'attention et la coordination étroite du ministère des Affaires étrangères en général et de l'ambassade du Vietnam en Russie en particulier, y compris le rôle de l'ambassadeur, dans la consolidation et le renforcement des relations de coopération en matière de la défense entre les deux pays.

VNA/CVN