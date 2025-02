Promotion des exportations de fruits et légumes au salon Fruit Logistica 2025

Dix entreprises vietnamiennes spécialisées dans la production et la transformation de fruits et légumes participent au salon mondial de la commercialisation des fruits et légumes, Fruit Logistica 2025, qui se déroule du 5 au 7 février à Berlin, en Allemagne.

Photo : VNA/CVN

La présence du Vietnam à cet événement s'inscrit dans le cadre du Programme national de promotion 2025, une initiative du ministère de l'Industrie et du Commerce et de l'Association des fruits et légumes du Vietnam (Vinafruit).

Il s'agit de la cinquième participation du Vietnam à ce salon de renommée internationale, après une première présence remarquée en 2017.

En 2024, la valeur des exportations de fruits et légumes du Vietnam a atteint 7,15 milliards d'USD, dont 242,5 millions d'USD destinés à l'Union européenne (UE), en hausse de 2,7% par rapport à 2023. Les exportations vers le seul marché allemand ont atteint 60,2 millions d'USD, soit une augmentation de 66,3%, mais ne représenteront que 0,85% de la valeur totale de ces produits en provenance du Vietnam cette année. Les produits ayant connu la plus forte croissance des exportations vers l'Allemagne ont été les pistaches, les mangues, les fruits du dragon et les fruits de la passion.

Photo : VNA/CVN

Selon Dang Phuc Nguyên, secrétaire général de VinaFruit, la participation à Fruit Logistica 2025 a pour objectif principal de renforcer la présence des fruits et légumes vietnamiens sur le marché européen, qui représente un potentiel de 500 millions de consommateurs au pouvoir d'achat élevé.

Le conseiller agricole Trân Van Công a souligné l'importance pour les entreprises, les producteurs et les exportateurs vietnamiens de renforcer leurs contrôles sur les résidus de pesticides dès la phase de production, afin de garantir la conformité de leurs produits aux normes européennes.

Fruit Logistica, le plus grand salon mondial dédié aux fruits et légumes frais, qui se tient du 5 au 7 février à Berlin, constitue une plateforme stratégique pour accroître l'accès direct des entreprises vietnamiennes aux marchés internationaux. L'édition 2025 rassemble 2.600 entreprises provenant de 90 pays du monde entier.

