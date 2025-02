Sortir (du 22 au 26 février)

>> Le défi du Têt du Serpent

>> Sortir (du 22 février au 17 mars)

>> Sortir (du 15 au 26 février)

CONCERT

Un voyage musical entre tango et jazz

Le 26 février à 19h00

IDECAF

28, rue Lê Thanh Tông, 1er arrondissement, Hô Chi Minh-Ville

Billet en vente à : communications@poussieresdevie.org

Mezcal Jazz Unit & Kimiyo n’est pas simplement un concert ; c’est une rencontre vibrante de deux univers musicaux passionnés, transcendant les frontières. Laissez-vous envoûter par les mélodies envoûtantes du tango argentin, avec son bandonéon captivant, et l’énergie audacieuse d’un quartet de jazz avide d’explorer de nouveaux horizons musicaux. Une fusion explosive, à la fois nostalgique et résolument moderne !

Après une première résidence en France en novembre 2021 et une série de concerts réussis dans le sud de la France en avril-mai 2022, Mezcal Jazz Unit & Kimiyo poursuit son aventure musicale avec une tournée au Japon en novembre 2023, offrant des performances inoubliables. Aujourd’hui, c’est à Hô Chi Minh-Ville que cette alchimie musicale va vous captiver !

Ne manquez pas cette soirée hors du commun, où tango et jazz se rencontrent et se mêlent dans une performance live spectaculaire.

Organisé par Poussières de Vie et l’Institut français, ce concert caritatif vous promet de vous transporter dans un univers sonore unique et émouvant.

Lancement de l’album Trịnh Cuối

Le 28 février à 20h00

Lycée français Alexandre Yersin

44, rue Gia Thuong, arrondissement de Long Biên, Hanoï

Tarif : 1.000.000 de dôngs

Billet en vente à : L’Institut français de Hanoï

Six ans après la soirée musicale Nguyệt Hạ 2 (Clarté lunaire estivale) sur la scène de L’Espace, l’artiste Giang Trang revient avec le projet musical Trịnh Cuối (Le dernier Trịnh), aux côtés d’artistes talentueux de Hanoï et de Hô Chi Minh-Ville. Fidèle à l’esprit de ses trois projets précédents, Trịnh Cuối s’inspire également des œuvres de Trịnh Công Sơn, mais les réinterprète cette fois dans une ambiance citylife vibrante et dynamique, reflétant l’effervescence de la vie urbaine. Les chansons sont revisitées avec des influences de blues, de jazz et de rock contemporain, offrant une lecture originale et personnelle à la génération actuelle. Ce projet incarne également les fruits de nombreuses rencontres, échanges et collaborations entre Giang Trang et ces artistes tout au long de son parcours de narration et de connexion.

Trịnh Cuối marque une belle conclusion à douze années d’hommage à la musique de Trịnh Công Sơn, tout en ouvrant un nouveau chapitre dans la carrière de Giang Trang. Elle se lance désormais dans de nouvelles explorations musicales avec le groupe 58 Music & Lifestyle, basé au 58, rue Trân Quôc Thao, 3e arrondissement, Hô Chi Minh-Ville. Cette nouvelle étape représente une véritable “renaissance” pour l’artiste, qui embrasse pleinement son rôle de chanteuse-auteure-compositrice en donnant vie à ses propres créations.

À l’apogée de sa maturité artistique, enrichie par des expériences personnelles et des collaborations marquantes, Giang Trang ose se réinventer et se présenter au public sous un jour totalement nouveau. À travers des textures musicales inédites, elle continue de tisser des récits reliant les souvenirs d’un passé révolu aux pulsations contemporaines de la vie moderne.

ATELIER

Reverdir la Terre

Le 22 février à 15h30 (de 6 à 11 ans)

Institut français de Hanoï

15, rue Thiên Quang, arrondissement de Hai Bà Trung, Hanoï

Inscription : mediatheque@ifv.vn

Le saviez-vous ? La Terre est sévèrement malade ! Connaissez-vous des solutions pour la soigner ? Venez à l’atelier pour en découvrir ensemble !

Au programme : des solutions pour les problèmes de la Terre et des activités manuelles.

EXPOSITION

Le monde sans fin

Jusqu’au 23 mars du lundi au vendredi,

de 9h00 à 20h30 et le week-end de 9h00 à 18h00

Institut français de Hanoï

15, rue Thiên Quang,

arrondissement de Hai Bà Trung, Hanoï

Entrée libre

L’Institut français de Hanoï présente

“Le Monde sans fin”, une exposition inspirée de la bande dessinée éponyme de Jean-Marc Jancovici et Christophe Blain (Dargaud, 2021). À travers un dialogue entre les deux auteurs, cette BD aborde avec humour et réflexion les enjeux cruciaux de notre époque : l’énergie, le climat et l’impact de l’humanité sur son environnement.

Dans cet événement, des personnages improbables - un parachutiste qui tricote et des dinosaures qui discutent de SUV - entraînent le lecteur dans une aventure absurde mais profondément humaine. Derrière le jeu, se cachent des questions essentielles : comment l’histoire de notre espèce a-t-elle été façonnée par l’énergie et le climat ? Et surtout, comment agir face aux défis de la transition écologique ?

L’exposition, qui s’inspire de cet album à succès, invite le public à réfléchir aux solutions possibles pour un avenir durable. À travers des thématiques comme les énergies non carbonées, l’alimentation, les transports ou encore l’urbanisme, elle propose un voyage interactif pour sensibiliser aux enjeux de la transition écologique.

CVN