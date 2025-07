Volley-ball : le Vietnam écarte le Canada et va en demies aux Shanghai Future Stars

L’équipe vietnamienne, emmenée par l’entraîneuse Nguyên Thi Ngoc Hoa, était considérée comme la plus forte grâce à son expérience et à sa cohésion. Malgré une certaine résistance dans le premier set, les joueuses vietnamiennes ont fait preuve de sang-froid pour prendre de l’avantage 26 à 24.

Photo : VNA/CVN

Les deuxième et troisième sets ont vu le Vietnam prendre le contrôle du match. Grâce à une stratégie offensive diversifiée et une excellente coordination, Nguyên Thi Phuong et ses coéquipières ont remporté des victoires éclatantes 25-13 et 25-16, scellant ainsi une victoire en trois sets.

Cette victoire a permis au Vietnam de se qualifier pour les demi-finales. Leur prochain adversaire sera probablement l’équipe U21 des Pays-Bas, considérée comme plus forte que l’équipe U21 de France, lors du dernier quart de finale, le soir du 17 juillet.

La forme constante de l’équipe et le fort développement de ses jeunes talents confirment le statut du Vietnam comme tête de série et marquent une étape importante dans la préparation des prochaines compétitions internationales.

Le Championnat de volley-ball Shanghai Future Stars 2025 se déroule au gymnase de Luwan dans le district de Huangpu, en Chine, du 13 au 19 juillet. Il réunit huit équipes nationales et de jeunes de grandes nations du volley-ball.

Ce tournoi international se déroulera selon un format au meilleur des cinq matchs, les huit équipes participantes étant divisées en groupes A et B. La première étape consistera en une phase de groupes à la ronde, suivie de matchs à élimination directe et de demi-finales lors de la deuxième étape, et de matchs de placement lors de la troisième étape, aboutissant à la bataille pour le titre de champion.

Les volleyeuses vietnamiennes ont réalisé une solide performance en phase de groupes, avec des victoires contre les U21 de France et les U21 de Bauru (Brésil), et une défaite contre les U21 de Chine. En quarts de finale, elles ont confirmé leur statut en battant les U21 du Canada 3-0.

En plus des médailles et du trophée de championnat pour l’équipe gagnante, des médailles seront décernées aux équipes classées deuxième et troisième. L’événement comprendra également des distinctions individuelles, notamment celles de la meilleure attaquante extérieure, de la meilleure bloqueuse centrale, de la meilleure adversaire, de la meilleure passeuse, de la meilleure libéro et de la joueuse la plus précieuse (MVP).

VNA/CVN