Le Vietnam et la Thaïlande entendent coopérer sur l’e-économie, l’e-commerce et l’énergie verte

Photo : VNA/CVN

Il a affirmé que ce voyage du 23 au 25 février du chef de la diplomatie thaïlandaise contribuerait à promouvoir une coopération approfondie entre les deux pays ainsi qu’entre les deux ministères des Affaires étrangères dans le contexte des préparatifs des deux pays pour célébrer le 50e anniversaire de leurs relations diplomatiques en 2026.

Maris Sangiampongsa a souligné que le Vietnam est l’un des partenaires les plus importants de la Thaïlande dans la région et a exprimé son espoir de renforcer davantage la bonne coopération entre les deux ministères.

Les deux parties ont convenu de continuer à promouvoir les échanges de délégations à tous les niveaux et de mettre en œuvre efficacement les mécanismes de coopération bilatérale, tout en s’engageant à intensifier davantage la coopération entre les deux ministères, notamment en envisageant la création d’un canal de communication entre leurs unités spécialisées pour discuter des questions d’intérêt commun.

Elles ont également soutenu le renforcement de la collaboration bilatérale en matière de défense et de sécurité et ont convenu de collaborer dans la lutte contre la criminalité transnationale et la cybercriminalité, ainsi que pour empêcher les organisations frauduleuses d’envoyer des personnes dans des pays tiers pour y travailler. Elles ont réaffirmé leur engagement à ne permettre à aucun individu ou organisation d’utiliser le territoire d’un pays pour agir contre l’autre.

Stratégie des "trois connectivités"

En ce qui concerne la coopération économique, commerciale et d’investissement, Bùi Thanh Son et Maris Sangiampongsa ont convenu de travailler ensemble pour porter bientôt le commerce bilatéral à 25 milliards de dollars en facilitant le commerce des marchandises, en élargissant l’accès au marché dans chaque pays et en limitant l’application de mesures de recours commercial sur les marchandises de chacun.

Ils sont également parvenus à un consensus sur le renforcement de la coopération dans de nouveaux domaines tels que l’économie numérique, le commerce électronique et l’énergie verte.

Les deux parties ont convenu de la nécessité de coordonner les efforts pour maximiser les avantages de la stratégie des "trois connectivités" en mettant en œuvre efficacement des initiatives liées à la connectivité de la chaîne d’approvisionnement et aux partenariats entre les entreprises et les localités, et en reliant les stratégies de croissance durable de chaque pays.

Elles ont également soutenu l’utilisation efficace des voies de transport routier et fluvial, l’augmentation du nombre de vols reliant les deux pays et l’exploration de mesures visant à renforcer la coopération touristique, notamment l’initiative thaïlandaise "Six pays, une destination". Elles ont convenu de promouvoir leur coopération dans l’éducation, l’agriculture, la culture et les échanges populaires.

Photo : VNA/CVN

À cette occasion, Bùi Thanh Son a remercié le gouvernement thaïlandais pour son soutien à la création de la rue du Vietnam dans la province d’Udon Thani et à la création prochaine d’une autre dans la province de Nakhon Phanom. Il a proposé que les deux parties continuent d’encourager les programmes d’enseignement des langues thaï et vietnamienne dans les deux pays et le développement de relations de coopération et de jumelage entre leurs localités.

En ce qui concerne la coopération régionale et internationale, ils ont affirmé leur engagement à maintenir une coordination étroite au sein des mécanismes multilatéraux et régionaux ; et ont convenu de travailler avec d’autres pays de l’ASEAN pour renforcer la solidarité et l’unité, et promouvoir la centralité du bloc régional, de donner la priorité à la coopération au développement sous-régional en Asie du Sud-Est continentale, et de gérer et utiliser les ressources en eau du Mékong de manière durable.

Ils ont également souligné l’importance de maintenir la paix, la stabilité, la sécurité et la sûreté de la navigation et du survol en Mer Orientale sur la base du droit international, notamment de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

VNA/CVN