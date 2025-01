Thaïlande : les fusions d'entreprises triplent en 2024

La TCCT a déclaré que le secteur des transports et de la logistique représentait la valeur de fusion la plus élevée avec 180 milliards de THB en 2024, suivi du secteur médical (120 milliards de THB) et du secteur des assurances (88 milliards de THB). Le secrétaire général de la TCCT, Wissanu Wongsinsirikul, a attribué cette croissance à la concurrence intense qui stimule l'expansion des entreprises et a prévu de nouvelles augmentations de l'activité de fusion. Wissanu Wongsinsirikul a ajouté que la TCCT a établi des règles pour garantir que les fusions profitent à tous les opérateurs commerciaux et protègent l'économie et les consommateurs. La commission conserve le pouvoir d’inspecter toutes les fusions afin de garantir une concurrence loyale dans le système économique thaïlandais.

