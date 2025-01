R. de Corée : la police perquisitionne le siège du parti au pouvoir après une menace à la bombe

Selon des informations parvenues à la police vers 11h00, heure locale (02h00 GMT), le PPP a reçu un fax menaçant de placer des explosifs dans son bâtiment de la part d'une personne non identifiée. La police a envoyé des forces spéciales et des chiens détecteurs pour fouiller le bâtiment et son extérieur. Aucun engin explosif ou autre matériel n'a néanmoins été retrouvé. La police enquête sur l'identité de la personne à l'origine du fax ainsi que sur d'autres détails de l'incident.

Xinhua/VNA/CVN