La Banque centrale thaïlandaise maintient son taux directeur à 2,25%

Photo : VNA/CVN

Selon le président de la TCC, Sanan Angubolkul, la décision du Comité de politique monétaire (MPC) de maintenir le taux directeur à 2,25% est adaptée à la relance économique du pays.

Sanan Angubolkul a déclaré que l'économie thaïlandaise continuait de croître et que son inflation restait à un niveau approprié, les décideurs politiques envisageraient probablement d'abaisser les taux directeurs lors de futures réunions.

Le responsable a déclaré qu'il pensait que le taux directeur actuel était à un niveau approprié pour encourager l'épargne chez les Thaïlandais, ajoutant que les taux directeurs des pays développés seront naturellement plus élevés que ceux des pays en développement.

Mesures budgétaires

Toutefois, l'économie thaïlandaise pourrait être confrontée à des incertitudes liées aux guerres commerciales qui pourraient s'intensifier l'année prochaine. Par conséquent, a-t-il déclaré, c'est le bon moment pour la banque centrale d'intervenir et de prendre des mesures d'urgence si l'économie se détériore.

Il a déclaré que le gouvernement thaïlandais prévoit de mettre en œuvre des mesures budgétaires, notamment le plan visant à rendre les achats déductibles d'impôt, la distribution de 10.000 THB (290,3 USD) à 4 millions de personnes âgées en janvier, "You Fight, We Help" - la mesure de la Banque gouvernementale du logement visant à renoncer aux intérêts sur les prêts immobiliers pendant une période déterminée, ainsi que l'octroi de subventions gouvernementales aux riziculteurs.

Ces mesures visent toutes à promouvoir la circulation économique et devraient permettre d'économiser environ 80 à 100 milliards de THB en frais d'intérêt au cours des 12 prochains mois.

Il a ajouté que le secteur des exportations a été plus fort que prévu, tandis que la baisse des taux d'intérêt en octobre contribue positivement à l'économie. Ces facteurs devraient stimuler l'activité économique au premier trimestre 2025.

Le président de la TCC a estimé qu'avec ces facteurs, les décideurs politiques estiment qu'il n'est pas nécessaire de réduire immédiatement les taux d'intérêt pour promouvoir la croissance. En outre, la faiblesse du THB profite également aux exportations et au tourisme thaïlandais.

Sanan Angubolkul a déclaré qu'une baisse des taux d'intérêt pourrait entraîner une poursuite de la dépréciation du THB, tandis que le maintien de taux d'intérêt plus élevés peut attirer les investissements étrangers. C'est une autre raison de la récente décision du MPC.

VNA/CVN