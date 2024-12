Deux alpinistes italiens retrouvés morts, après une tempête de neigev

>> Japon : quatre alpinistes meurent au Mont Fuji avant l'ouverture des pistes

>> Un alpiniste mort et un blessé en tombant dans une crevasse sur le mont Blanc

>> Le rêve des 14 sommets à portée de piolet d'un nombre record d'alpinistes

Les deux randonneurs ont été portés disparus pendant plusieurs jours dans un couloir de neige dans les Abruzzes, les recherches et l'opération de sauvetage s'étant avérées extrêmement difficiles et compliquées, en raison des très mauvaises conditions météorologiques. "Depuis dimanche soir 22 décembre, les deux alpinistes italiens Cristian Gauldi et Luca Perazzini étaient portés disparus dans les Abruzzes. Ils étaient bloqués depuis plusieurs jours dans un couloir de neige (...). Les corps sans vie des deux hommes ont été découverts vendredi matin 27 décembre, l'un par l'équipe du service de secours en montagne et spéléologie, l'autre par un chien de recherche", a-t-on précisé.

APS/VNA/CVN