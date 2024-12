Atterrissage d'urgence d'un avion de la compagnie KLM en Norvège, toutes les personnes à bord sont saines et sauves

Le vol KL1204 de la compagnie aérienne néerlandaise KLM en provenance d'Oslo et à destination d'Amsterdam a effectué un atterrissage d'urgence en Norvège dans la nuit de samedi 28 décembre à dimanche 29 décembre, et tous les passagers et membres d'équipage sont sains et saufs, a annoncé dimanche la compagnie.

Un porte-parole de KLM a déclaré aux médias néerlandais qu'un "bruit fort" avait été entendu dans la cabine de l'avion peu après le décollage. Par précaution, le pilote a dérouté l'avion vers l'aéroport de Torp Sandefjord, à environ 150 km au sud d'Oslo. L'avion s'est posé sans encombre, mais est sorti de la piste à faible vitesse et s'est arrêté sur l'herbe en bordure de piste. La police norvégienne, citée par les médias néerlandais, a confirmé que l'avion transportait 176 passagers et six membres d'équipage, qui ont tous été évacués en toute sécurité. Le porte-parole de KLM a déclaré que tous les passagers avaient été correctement hébergés à l'aéroport local et qu'une enquête était en cours pour déterminer la cause de l'incident.

Xinhua/VNA/CVN