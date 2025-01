Allemagne

Plusieurs blessés dans une attaque au couteau à Berlin, un suspect en garde à vue

Plusieurs personnes ont été blessées, dont deux hospitalisées, à la suite d'une attaque au couteau perpétrée au hasard dans l'ouest de Berlin la veille du Nouvel An, a déclaré mardi 31 décembre la Police allemande.

L'incident a eu lieu vers 11h50 (heure locale) devant un supermarché de Charlottenburg, un quartier généralement tranquille de la capitale, selon le journal allemand Bild. Des témoins ont indiqué que l'assaillant avait attaqué des personnes au hasard avant que plusieurs passants n'interviennent et ne le maîtrisent. Les services d'urgence sont arrivés peu de temps après et le suspect a été placé en garde à vue par la police. L'agence de presse allemande dpa a rapporté qu'à l'heure actuelle, rien ne laissait penser que cette attaque pourrait avoir un motif terroriste. La police n'a pas encore fourni davantage d'informations au sujet de l'incident ou du nombre de victimes et l'enquête suit son cours.

Xinhua/VNA/CVN