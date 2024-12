La Turquie arrête 656 migrants clandestins et 52 trafiquants d'être humains dans une opération nationale

>> Turquie : 37 personnes sont mortes après avoir bu de l'alcool frelaté en six semaines

>> Turquie : quatre morts dans le crash d'un hélicoptère (gouverneur local)

>> La Turquie va augmenter le salaire minimum de 30 % pour 2025

>> La Turquie aidera la Syrie à rebâtir ses infrastructures énergétiques et de transport

Au total, 656 migrants clandestins ont également été appréhendés, et des efforts sont en cours pour les rapatrier vers leur pays d'origine, a indiqué M. Yerlikaya sur la plateforme de média social X.

Baptisée "Bouclier-36", cette opération a mobilisé 26.456 agents des forces de l'ordre. Les agents ont mené des contrôles sur 402.609 documents d'identité dans 5.446 points, déployant 8.370 équipes pour surveiller 15.616 zones, selon M. Yerlikaya. Le ministre n'a pas précisé la durée de cette opération.

Par sa situation géographique au carrefour de l'Europe, de l'Asie et du Moyen-Orient, la Turquie est un point de transit majeur pour les migrants cherchant à gagner l'Europe. En tant que destination et point de transit pour les réfugiés, en particulier ceux en provenance de Syrie et d'Afghanistan, la Turquie se trouve confrontée à des défis importants liés à l'immigration clandestine.

Xinhua/VNA/CVN