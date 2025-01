La Thaïlande s'efforce de ramener les décrocheurs à l'école

Le ministère thaïlandais de l'Éducation intensifie ses efforts pour ramener le plus grand nombre possible de décrocheurs à l'école en 2025 dans le cadre de la politique gouvernementale "Zéro décrochage".

Une enquête menée par le ministère a révélé qu'un total de 1.025.514 enfants âgés de 3 à 18 ans ont abandonné l'école en 2024. Parmi eux, 767.304 étaient des enfants thaïlandais et les autres étaient des enfants de nationalité étrangère. Des enfants thaïlandais, 365.231, soit 47,6%, ont été ramenés à l'école. Pour les enfants étrangers, 31.816, soit 12,32%, sont retournés à l'école. Le ministre de l'Éducation, Permpoon Chidchob, a déclaré que la lutte contre le problème du décrochage scolaire faisait partie des efforts visant à promouvoir l'égalité en matière d'éducation dans le cadre de l'initiative du gouvernement. Le ministère a mis en place des programmes visant à fournir une éducation formelle, non formelle et informelle adaptée aux besoins et au potentiel de chaque enfant afin de ramener les décrocheurs à l'école, a-t-il ajouté.

VNA/CVN