La Thaïlande prévoit d'améliorer les mesures de sécurité des services bancaires mobiles

La Banque de Thaïlande prévoit d'améliorer les mesures de sécurité des services bancaires mobiles en limitant le transfert de plus de 50.000 THB (1.500 USD) par jour à certains groupes de personnes, comme les adolescents et les personnes âgées.

Selon les médias locaux, une source de l'Association des banquiers thaïlandais a déclaré que la BoT avait terminé de recueillir les commentaires du public sur la modification de sa réglementation.

L'amendement vise à renforcer la sécurité des services financiers en renforçant les restrictions sur les transferts sortants via les applications bancaires mobiles, a rapporté le Bangkok Post le 1er janvier.

Pour certains titulaires de compte, comme les personnes âgées et les moins de 15 ans, la banque centrale souhaite imposer une restriction afin qu'ils ne puissent pas transférer plus de 50.000 THB par jour, car ils sont considérés comme des groupes vulnérables et peuvent être facilement persuadés par des fraudeurs.

En outre, les banques qui proposent des services bancaires mobiles doivent améliorer les étapes des transactions bancaires mobiles en incluant la technologie de reconnaissance faciale et la détection de falsification biométrique dans les cas où les transferts d'argent dépassent 50.000 THB à la fois ou un total de plus de 200.000 THB (2.800 USD) par jour.

La BoT souhaite également obliger les fournisseurs de services bancaires mobiles à créer une technologie qui empêche leurs applications mobiles d'être corrompues par des logiciels malveillants ou piratées afin d'éviter les fuites d'informations sur les clients. La banque centrale ne souhaite pas que les applications bancaires mobiles fonctionnent sur des téléphones portables jailbreakés ou sur ceux qui utilisent un ancien système d'exploitation, car cela permet aux criminels de gérer les appareils à distance, a déclaré la source.

La banque centrale devrait probablement annoncer ces mesures dans le courant du mois et exigera des fournisseurs de services non bancaires sous sa supervision qu'ils élèvent les mêmes normes d'ici le premier trimestre de cette année.

