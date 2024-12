République de Corée : les boîtes noires de l'avion de ligne accidenté récupérées

>> Accident d'avion en République de Corée : le nombre de morts s'élève à une centaine





Un responsable du ministère du Territoire, des Infrastructures et des Transports a déclaré lors d'un point de presse télévisé que la récupération des deux enregistreurs de vol (données du vol et enregistrements vocaux) était terminée et que la cause exacte de l'accident pourrait être examinée. L'avion de ligne qui transportait 181 passagers, dont 173 Sud-Coréens et deux Thaïlandais, ainsi que six membres d'équipage, s'est écrasé dimanche vers 09H07 heure locale (00H07 GMT) alors qu'il tentait d'atterrir à l'aéroport international de Muan, à environ 290 km au sud-ouest de la capitale Séoul.

Xinhua/VNA/CVN