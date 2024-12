Éthiopie : 71 morts dans un accident de la route (nouveau bilan)

Plus de 70 personnes sont mortes dans un accident de la route dans le Sud de l'Éthiopie dimanche 29 décembre, a annoncé la police dans un nouveau bilan, précisant que le véhicule qui transportait les victimes est tombé dans un ravin.

>> Afghanistan : plus de 40 morts dans deux accidents de bus

>> "Terrible" accident de car au Brésil : au moins 38 morts

>> Un accident de car dans une zone touristique de Norvège fait trois morts

Le véhicule "est tombé dans le ravin du fleuve Gelana", ont précisé les forces de l'ordre dans un communiqué tard dimanche soir 29 décembre, citant le commissaire de la police régionale, Daniel Sankura. Daniel Sankura a précisé que 68 hommes et trois femmes ont perdu la vie dans l'accident, et deux autres personnes ont été gravement blessées. Le Bureau de la santé de l'État de Sidama avait déclaré dimanche 29 décembre sur Facebook qu'"un accident de la route avait coûté la vie à 66 personnes jusqu'à présent", sans donner plus de détails. La région de Sidama est située à environ 300 km au sud de la capitale Addis Abeba.

APS/VNA/CVN