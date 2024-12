Thaïlande : trois touristes tués dans l'incendie d'un hôtel

L'incendie s'est déclaré dimanche soir 29 décembre à l'hôtel Ember près de la rue Khao San, appréciée des jeunes touristes. Une femme, dont la nationalité et l'âge n'ont pas été précisés dans l'immédiat, est décédée à l'hôtel tandis que deux hommes, non identifiés, sont morts à l'hôpital. D'après les autorités de la métropole, cinq autres étrangers et deux Thaïlandais ont été blessés dans l'incendie, dont les causes n'ont pas été dévoilées dans l'immédiat. Le gouverneur de Bangkok, Chadchart Sittipunt, a indiqué que les pompiers, parvenus à l'hôtel de six étages en l'espace de cinq minutes, avaient évacué environ 75 personnes. Sur ses ordres, l'établissement a été fermé et le système d'alarme doit faire l'objet d'une enquête.

APS/VNA/CVN