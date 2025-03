Verdissement de l’industrie textile : un engagement fort pour l’avenir

Le Vietnam est actuellement le deuxième plus grand exportateur mondial de textile-habillement, avec un fort potentiel et un engagement en faveur du développement durable. Le "verdissement" de cette industrie est considéré comme un avantage majeur pour son intégration dans la chaîne d'approvisionnement mondiale.

>> Mango a engrangé des résultats records en 2024, malgré une forte concurrence

>> L'ASEAN bénéficie de la diversification de sa chaîne d'approvisionnement

Photo : Pham Kiên/VNA/CVN

Selon le ministère de l'Industrie et du Commerce, parmi tous les produits industriels exportés par le Vietnam, le textile-habillement se distingue par sa valeur d’exportation élevée et sa croissance rapide. Elle figure parmi les principales industries d’exportation et joue un rôle clé dans la croissance économique du pays, représentant entre 12 et 16% du chiffre d’affaires total des exportations nationales.

En 2024, ses exportations ont atteint près de 44 milliards de dollars, soit une augmentation de 11,26% par rapport à 2023, plaçant le Vietnam au deuxième rang mondial, juste derrière la Chine.

L'industrie textile vietnamienne compte environ 7.000 entreprises et emploie plus de trois millions de travailleurs, avec 80% de sa capacité de production destinée à l’exportation et 20% au marché national. Avec des tendances favorables et 17 accords de libre-échange de nouvelle génération (ALE) signés et en vigueur, elle se fixe pour objectif un chiffre d’affaires à l’exportation de 48 milliards de dollars en 2025.

Vu Duc Giang, président de l’Association vietnamienne du textile-habillement (Vietnam Textile and Apparel Association - VITAS), a indiqué que de nombreuses entreprises vietnamiennes utilisent désormais des matériaux respectueux de l’environnement, tels que le coton biologique, le polyester recyclé et le Tencel.

Par ailleurs, plusieurs marques mondiales produisant au Vietnam se sont engagées à respecter la "Charte de l’industrie de la mode pour l’action climatique", avec l’objectif d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. En plus de la durabilité, l’industrie vietnamienne adopte des technologies avancées dans la conception et la production.

Photo : VNA/CVN

Selon Thân Duc Viêt, directeur général de la société May 10, le "verdissement" est désormais indispensable à toutes les étapes de la production et pour toutes les entreprises du secteur textile. La société May 10 met en œuvre une stratégie axée sur trois axes : des usines respectant les normes américaines de bâtiments verts, l'utilisation de matières premières recyclables ou écologiques, et une transition énergétique axée sur l'approvisionnement durable en matières premières et en énergie.

Récemment, le groupe Weixing a investi dans l'usine de matériaux textiles SAB à Thanh Hoa. Il s'agit de l’une des usines les plus modernes au monde, répondant aux normes d’usine verte, d’automatisation et de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Pour assurer un développement durable, d’ici 2030, l’industrie textile vietnamienne s’efforce de passer d’un modèle de croissance rapide à un modèle axé sur la durabilité et l’économie circulaire. Entre 2031 et 2035, l’objectif sera d’optimiser l’efficacité et la durabilité selon ce modèle, de compléter la chaîne de valeur nationale et d’accéder à des segments à forte valeur ajoutée dans la chaîne d'approvisionnement mondiale.

L'exportation et même la consommation intérieure seront basées sur des marques nationales reconnues à l’échelle régionale et mondiale.Les principales solutions visent à investir dans le développement durable, l’innovation scientifique et technologique, ainsi que le développement des ressources humaines. L’industrie cherche également à attirer des projets de filature et de teinture à haute technologie dans les parcs industriels, à produire de nouveaux matériaux d’origine naturelle et respectueux de l’environnement, à accélérer la transformation numérique et à promouvoir l’industrie de la mode textile...

VNA/CVN