Têt : les accidents de la circulation en forte baisse en neuf jours fériés

Selon les statistiques du Département de la police de la circulation du ministère de la Police, 445 accidents de la circulation sont survenus dans l'ensemble du pays lors des neuf jours de vacances du Nouvel An lunaire du 25 janvier au 2 février, faisant 209 morts et 373 blessés.

Photo : VNA/CVN

Le nombre d'accidents, et de cas de décès et de blessés ont respectivement diminué de de 36,69%, 37,61% et 38,34% par rapport au précédent Têt.

Parmi eux, 442 accidents de la route ont fait 207 morts et 372 blessés tandis que deux accidents ferroviaires ont fait un mort et un autre blessé.

La police des localités a relevé 55.842 cas d'infractions, détenu 428 automobiles et 20.782 motos et révoqué 2.985 permis de conduire.

Plus de 17.149 conducteurs ont dépassé la limite légale de "conduite en état d'ébriété", soit 30,71% du nombre total d'infractions.

Les localités ont perçu des amendes de plus de 123 millions de dôngs pour 46 cas d'infraction sur les voies navigables.

VNA/CVN