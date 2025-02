Vietnam : une vague de froid intense est attendue en février, prévient un expert

Le Vietnam devrait connaître une vague de froid plus intense en février, avec des périodes prolongées de froid extrême attendues, ont averti les météorologues le 1 er février.

Photo : VNA/CVN

Selon Trân Thi Chuc, cheffe adjointe de la division des prévisions climatiques au Centre national de prévisions hydrométéorologiques, les masses d'air froid continueront d'influencer le climat du pays.

Ces systèmes devraient être plus puissants que la moyenne enregistrée les années précédentes, en particulier dans la seconde moitié du mois, entraînant des périodes prolongées de froid intense dans la région Nord.

Tout au long du mois, les températures moyennes dans l'ensemble du pays resteront proches des normes historiques. Cependant, les régions du Nord et du Centre connaîtront des températures inférieures de 0,5 à 1 degré Celsius par rapport à la moyenne saisonnière, a précisé Trân Thi Chuc.

Les niveaux de précipitations devraient rester similaires à ceux des années précédentes, à l'exception de la région Centre, où ils pourraient dépasser les moyennes historiques de 10 à 20 mm. Cette région pourrait également connaître des averses éparses et des orages occasionnels au cours du mois.

Trân Thi Chuc a averti que divers phénomènes météorologiques extrêmes, notamment du brouillard, des orages, des éclairs, du gel et du givre, pourraient survenir dans tout le pays.

En mer, les masses d'air froid pourraient générer des vents forts et un forte houle, présentant des risques pour les activités maritimes. Sur terre, des périodes de froid prolongé pourraient affecter le bétail, les cultures et la santé publique, en particulier dans les zones montagneuses du Nord où le gel et le givre sont probables.

Les conditions de brouillard pourraient réduire la visibilité, augmentant ainsi le risque d'accidents de la circulation.

Les autorités ont conseillé aux habitants de se tenir informés des prévisions météorologiques via le site Web du Centre national de prévision hydrométéorologique et les canaux médiatiques officiels.

Les autorités locales et les agences de gestion des catastrophes ont été invités à diffuser rapidement des alertes météorologiques, à appliquer des mesures de sécurité et à restreindre l'accès aux zones à haut risque, notamment celles sujettes aux orages et à la foudre.

VNA/CVN