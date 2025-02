Le Premier ministre Pham Minh Chinh inspecte les principaux projets de transport du Sud

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a inspecté un certain nombre de projets d'infrastructures de transport dans la région Sud le 1er février, soit le quatrième jour du Nouvel An lunaire.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Le Premier ministre, qui est également à la tête du Comité de pilotage de l'État pour les principaux projets de transport nationaux, a visité l'aéroport international de Long Thành, la rocade n°3 de Hô Chi Minh-Ville et le terminal 3 de l'aéroport international de Tân Son Nhât à Hô Chi Minh-Ville.

En visitant le projet de l'aéroport international de Long Thành dans la province de Dông Nai pour la sixième fois, le Premier ministre a noté que les travaux sur ses éléments clés se poursuivaient, même pendant les vacances du Nouvel An lunaire (Têt). Il a salué les efforts exceptionnels des travailleurs pour assurer que le projet avance sans interruption.

Afin d'assurer l'achèvement substantiel de l'aéroport d'ici la fin de 2025, il a demandé à toutes les parties prenantes d'examiner attentivement les tâches et de se conformer strictement aux directives données lors de la réunion du 25 janvier, tout en déployant des machines, de la main-d'œuvre et des sous-traitants supplémentaires pour accélérer le projet.

Soulignant les tâches spécifiques qui doivent être accélérées, le Premier ministre a souligné l'importance de la construction de routes de liaison et de lignes de métro reliant l'aéroport international de Long Thành et l'aéroport international de Tân Son Nhât en même temps que les principaux éléments du projet.

En visitant deux chantiers de construction du projet de Ceinture n°3 de Hô Chi Minh-Ville, notamment l'échangeur de Tân Van et le pont de Nhon Trach dans la province de Dông Nai, il a remercié les ouvriers d'avoir passé leurs vacances à travailler pour assurer son avancement.

Le projet de Ceinture n°3 de 76,34 km s'étend sur les provinces de Hô Chi Minh-Ville, Dông Nai, Binh Duong et Long An, avec un investissement de plus de 75.000 milliards de dôngs (environ 3 milliards d'USD). Lancé en juin 2023, le projet devrait être achevé d'ici septembre 2026. À ce jour, le déblaiement des terrains a atteint entre 90% et 100%, avec une progression des travaux allant de 22% à 62%.

À l'échangeur de Tân Van dans la ville de Di An, province de Binh Duong, qui fait partie du projet de composante n°5, qui a démarré en avril 2024 et devrait être achevé d'ici décembre 2026, le Premier ministre a noté sa complexité et les efforts déployés pour respecter les délais.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué les efforts de Binh Duong en matière de déblaiement des terrains, en cédant près de 90% du site au projet.

Il a également demandé que l'échangeur soit intégré aux réseaux de transport régionaux et nationaux pour assurer une connectivité efficace. Le dirigeant a suggéré de moderniser la route My Phuoc - Tân Van sur 15,3 km pour compléter la rocade n°3.

Le Premier ministre a visité et encouragé les ouvriers du pont Nhon Trach dans la province de Dông Nai, et a salué la localité pour avoir achevé le déblaiement des terres et a remercié les entrepreneurs pour avoir maintenu les progrès malgré les défis.

Le Premier ministre a ordonné que le pont Nhon Trach soit terminé d'ici le 30 avril 2025, à temps pour le 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale.

Dans l'après-midi du même jour, le Premier ministre Pham Minh Chinh a visité le chantier de construction du terminal 3 de l'aéroport international de Tân Son Nhât. Avec un investissement total de près de 11.000 milliards de dôngs, le terminal est conçu pour accueillir 20 millions de passagers par an et une capacité de 7.000 passagers aux heures de pointe. Le terminal devrait ouvrir à temps pour l'anniversaire de la réunification du Vietnam le 30 avril 2025.

Observant plus de 600 ingénieurs et ouvriers continuer à travailler pendant les vacances du Têt, le chef du gouvernement a salué leur dévouement. Il a également félicité la Société des aéroports du Vietnam (ACV) pour son engagement à respecter les délais. Au bout de 16 mois, le projet a atteint 83% d'achèvement.

Le Premier ministre a demandé à l'ACV de se concentrer sur la qualité, la sécurité et les normes environnementales, sans laisser de place au gaspillage ou à la corruption. Il a exhorté l'ACV à travailler avec Hô Chi Minh-Ville et les ministères concernés pour résoudre les problèmes et assurer la conformité légale. Il a également souligné la nécessité de liaisons de transport efficaces entre les trois terminaux de Tân Son Nhât et de mise en œuvre rapide de connexions routières externes.

Il a demandé au ministère de la Défense de travailler avec les autorités locales pour relocaliser le centre de commandement de la division aérienne 370 afin de faire de la place aux infrastructures civiles et au développement urbain, qui devraient être achevés d'ici février 2025.

VNA/CVN