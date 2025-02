Quang Ngai : un village de forgerons brillant de lueurs ardentes

Photo : CTV/CVN

Minh Khanh, un village de forgerons dont l'héritage s'étend sur plus de trois siècles, reste solide grâce à la sagesse intemporelle transmise de génération en génération.

Après le Nouvel An lunaire, le chemin menant au village de Minh Khanh, dans la commune de Tinh Minh, district de Son Tinh, est vibrant d'activité. Vous y verrez des gens munis de marteaux, de pioches, de houes et de couteaux, tous forgés de leurs propres mains. Malgré l'évolution du temps, l'artisanat séculaire du village continue de captiver non seulement ses habitants, mais aussi les visiteurs.

Pham Tân Hiêp, artisan expérimenté, partage avec assurance que : “Même avec l'arrivée sur le marché d'équipements agricoles de haute technologie, les produits issus des villages traditionnels se vendent toujours bien et les agriculteurs nous font toujours confiance”.

Secrets séculaires

Photo : CTV/CVN

"Tous les outils ne sont pas à la hauteur de la confiance et de la qualité de fabrication que les consommateurs attendent. En particulier pour les articles traditionnels tels que les couteaux, les houes et les pioches, la durabilité, le tranchant et le poids appropriés sont des facteurs clés", explique-t-il. Avant d’ajouter : “Ce sont des secrets séculaires, transmis par des générations de forgerons et affinés au fil du temps”.

Le forgeron Nguyên Đô, 61 ans, estime que même si l'âge d'or du village des forgerons est révolu, l'esprit de son artisanat perdure. Aujourd'hui, les forges ne produisent plus en masse, mais travaillent essentiellement sur commande, les artisans mettant tout leur cœur dans chaque étape du processus.

“Forger une houe, ce n'est pas seulement chauffer et façonner le métal. C'est aussi comprendre la chaleur et la force nécessaires pour créer l'outil parfait. Ce savoir est un trésor de sagesse familiale transmis de génération en génération, et la technologie ne pourra jamais le reproduire à l’identique”, déclare M. Đô.

Selon lui, grâce à ces secrets séculaires, ce village continue de prospérer, ses artisans s'adaptent à l’époque moderne tout en restant fidèles à la tradition. Chaque foyer se spécialise dans la fabrication d'outils spécifiques, allant de la houe au marteau, et préserve ainsi son identité unique dans un monde en constante évolution.

Les forges d'aujourd'hui ont intégré la technologie dans les tâches à forte intensité de main-d'œuvre, telles que la découpe, le façonnage et l'affûtage. Ce mariage entre tradition et innovation garantit aux flammes du village de forge de perdurer pour les générations futures.

Nguyên Tong, chef du Comité de gestion du village de forge traditionnel de Minh Khanh, fait savoir que le village compte actuellement 65 ménages vivant de la forge. Certains parviennent à générer un revenu respectable allant de 500.000 à 600.000 dôngs par jour, tandis que d’autres gagnent un peu moins, environ 300.000. Dans certains cas exceptionnels, ils peuvent gagner des millions de dôngs par jour.

“Par le passé, aucun métier de cette région ne rapportait autant que la forge. C'est pourquoi d'autres régions considéraient ce village comme un lieu de prospérité. Même s'il n'est plus aussi riche qu'auparavant, il continue à générer des revenus”, dit Nguyên Đinh Thân, artisan chevronné.

Préserver le métier

Photo : CTV/CVN

La particularité du village de forge traditionnel de Minh Khánh réside dans l'absence de signalisation ou de publicité, contrairement à d'autres villages d'artisans.

Nguyên Hoàng, 76 ans et forgeron aux décennies d'expérience explique que : “Ce village existe depuis 300 ans. Malgré cette longue histoire, nous n'avons jamais eu recours à un marketing tape-à-l'œil. Au contraire, chaque produit porte fièrement la marque de la forge ou de l'artisan, ce qui permet aux clients de reconnaître facilement son origine”.

Les ancêtres forgerons choisissaient autrefois de graver leur nom sur chaque produit comme une forme de “marketing” pour atteindre les clients. En travaillant ensemble dans les champs, les habitants partageaient naturellement leurs produits entre eux, se fiant au bouche-à-oreille pour déterminer quelle forge était fiable. C'est ainsi que chaque foyer a développé ses propres techniques de fabrication d'outils agricoles.

D’après M. Hoàng, sa famille est spécialisée dans la fabrication de lames de ciseaux. Il y a plus de dix ans, les agriculteurs cultivant des litchis et du coton dans les provinces du nord telles que Thai Bình et Hai Dương (Nord), se rendaient ici pour commander des ciseaux. Plus tard, ils ont même envoyé des personnes pour apprendre le métier et établir des forges dans leurs propres villes.

Cependant, il remarque que malgré sa formation, certains de ses apprentis ne parvenaient pas à égaler son savoir-faire, une fois de retour dans leur village.

“J'ai transmis tout mon savoir à mes apprentis, mais peut-être n'ont-ils pas pu le saisir pleinement. Ce métier peut paraître simple, mais il ne l'est pas. C'est pourquoi de nombreux villages d'artisanat traditionnel ont disparu au fil du temps. Pourtant, le village traditionnel de forge de Minh Khanh, situé le long de la rivière Trà Khuc existe depuis 300 ans et survit encore aujourd'hui”, ajoute-t-il.

Le village de forge de Minh Khanh a été officiellement reconnu comme village d'artisanat traditionnel par le Comité populaire de la province de Quang Ngai. Les produits du village ont récemment reçu une certification OCOP 3 étoiles, témoignant de leur qualité et de leur valeur traditionnelle.

Huong Linh/CVN