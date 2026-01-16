Têt 2026 : Vietjet injecte 390.000 sièges supplémentaires

Pour répondre à la forte hausse de la demande durant le Nouvel An lunaire (Têt), la compagnie aérienne Vietjet a annoncé l'ouverture à la vente de 390.000 sièges supplémentaires. Cela représente près de 1.800 vols additionnels pour la période allant du 2 février au 3 mars 2026.

Ces vols supplémentaires se concentrent sur les liaisons à forte affluence, reliant Hô Chi Minh-Ville à Hanoï, Dà Nang, Thanh Hóa, Vinh, Chu Lai, Hai Phong, Huê, Quy Nhon et Dông Hoi avant le Têt, ainsi que sur les trajets inverses après les festivités, contribuant à désengorger le réseau aérien et à répondre de manière opportune aux besoins de déplacement durant la période de pointe la plus intense de l’année.

Selon un représentant de Vietjet, cet accroissement de capacité permet d'offrir des options plus flexibles en termes d'horaires et d'itinéraires. La compagnie réaffirme ainsi son engagement à faciliter les retrouvailles familiales et les voyages printaniers, tant sur le réseau domestique qu'international.

Pour garantir une expérience de voyage sereine durant cette période de pointe, Vietjet recommande aux passagers de réserver leurs billets le plus tôt possible pour bénéficier des meilleurs horaires et d'utiliser le site web officiel, l’application mobile ou l'identifiant VNeID dès 24 heures avant le départ afin de réduire les files d'attente à l'aéroport.

Au-delà de l'augmentation du nombre de vols, Vietjet poursuit la modernisation de sa flotte avec l'intégration de nouveaux appareils. La compagnie renforce également ses effectifs au sol pour assurer une sécurité optimale et une qualité de service constante malgré l'augmentation du trafic.

