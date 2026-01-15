XIVe Congrès du Parti :

La préparation sanitaire entre dans sa phase finale

Le 15 janvier, au ministère de la Santé, le professeur-docteur Tran Van Thuan, vice-ministre de la Santé et chef de la Sous-commission médicale chargée du service sanitaire du 14ᵉ Congrès national du Parti, a présidé une réunion visant à examiner l’état d’avancement des travaux préparatoires en matière de santé.

Photo d'archives: VNA/CVN

Lors de la réunion, les participants ont passé en revue l’avancement de plus de 30 volets de travail afin d’assurer le bon déroulement du service médical pour le 14ᵉ Congrès national du Parti.

Selon le Département de l'administration des services médicaux, à ce jour, le ministère de la Santé a mobilisé plus de 300 personnels de santé pour assurer le service médical du Congrès.

À Hanoï, afin de garantir la prise en charge médicale pendant le Congrès, les hôpitaux et instituts disposant de lits d’hospitalisation sont tenus de réserver de cinq à dix lits d’urgence et de mettre en place au minimum une équipe médicale ainsi qu’une ambulance, assurant une permanence 24 heures sur 24 à partir de 13 heures le 18 janvier 2026 jusqu’à la clôture du Congrès.

Pendant toute la durée du Congrès, les membres du Conseil d’experts assureront des permanences tournantes au Centre afin de répondre rapidement aux situations et de diriger les activités médicales spécialisées.

Les plans de prévention et de lutte contre les épidémies ainsi que contre les intoxications alimentaires ont été préparés et sont prêts à être déployés.

Le vice-ministre Trân Van Thuân a demandé aux unités concernées de poursuivre la révision des tâches conformément au plan assigné et d’appliquer rigoureusement le Plan de garantie du service médical publié par le ministère de la Santé.

Le chef de la Sous-commission médicale a appelé les experts et les personnels de santé à faire preuve d’un haut sens des responsabilités afin d’assurer que le service médical du XIVe Congrès national du Parti se déroule dans des conditions de sécurité, d’efficacité et de rigueur optimales.

VNA/CVN