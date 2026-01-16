La vague de froid sur le Nord persiste et s’intensifie dans les prochains jours

Le Nord devrait être touché par une forte mousson du nord-est entre la fin janvier et le 21 janvier, apportant pluies et une chute brutale des températures qui risque de provoquer un refroidissement intense dans les prochains jours, selon le Centre national de prévision hydrométéorologique.

Le directeur du Centre national de prévision hydrométéorologique, Mai Van Khiêm, a déclaré que l’agence avait élaboré des prévisions météorologiques détaillées afin d’appuyer le XIVe Congrès national du Parti, qui se tiendra du 19 au 25 janvier 2026, et ainsi contribuer à son bon déroulement et à sa sécurité.

"Le Centre national de prévision hydrométéorologique continuera de suivre de près l’évolution de la situation météorologique et de fournir des mises à jour régulières afin de soutenir efficacement l’organisation du XIVe Congrès national du Parti", a précisé Mai Van Khiêm.

Selon les prévisions, le Nord connaîtra un temps sec les 18 et 19 janvier, avec un léger brouillard matinal, un ciel ensoleillé en journée et des températures froides la nuit et tôt le matin.

À partir de fin janvier 20 et jusqu’au 21 janvier, la région subira l’influence d’une forte mousson du nord-est, apportant pluie et froid. Du 21 au 25 janvier, un froid intense est probable sur une grande partie du Nord, tandis que les zones montagneuses pourraient connaître des températures extrêmement basses, ce qui risquerait de perturber les activités quotidiennes et les déplacements, a-t-il indiqué.

Dans le Centre, le temps sera généralement sec et ensoleillé du 18 au 20 janvier. Les nuits et les premières heures du matin resteront froides de Thanh Hoa à Huê. Entre le 21 et le 23 janvier, des averses éparses sont probables de Quang Tri à Quang Ngai, avant une stabilisation du temps et une diminution des précipitations les 24 et 25 janvier. Le froid persistera dans les provinces allant de Thanh Hoa à Huê, avec des zones de grand froid dans le nord de la région.

Dans les Hauts plateaux du Centre et le Sud, le temps sera généralement sec du 18 au 25 janvier, avec des journées ensoleillées et un léger brouillard matinal. Les nuits et les premières heures du matin seront froides dans les hauts plateaux du Centre ; il est donc conseillé aux habitants de prendre des précautions contre le froid.

À Hanoï, un temps sec est prévu du 18 au 20 janvier, avec un léger brouillard matinal, des journées ensoleillées et des nuits et matinées fraîches. Des pluies sont annoncées de la fin janvier au 21 janvier avec l’arrivée de la forte mousson du nord-est.

Du 21 au 25 janvier, la capitale pourrait connaître un froid intense, avec des températures minimales nocturnes avoisinant les 11 à 13°C et des maximales diurnes de 15 à 17°C, a ajouté le responsable.

