Hanoï accélère le logement social avec 39 nouveaux projets

La capitale vietnamienne vient de franchir une étape décisive dans sa stratégie de développement du logement social. Avec la publication d’une première liste de 39 projets appelés à être réalisés d’ici 2030, Hanoï affirme sa volonté de répondre à la demande croissante de logements abordables et de concrétiser l’objectif de 120.000 unités fixé par le gouvernement.

>> Le PM appelle à sanctionner les infractions dans la politique de logement social

>> Le gouvernement publie des règlements relatifs au Fonds national du logement

>> Hô Chi Minh-Ville vise près de 200.000 logements sociaux d'ici 2028

Photo : CTV/CVN

La municipalité de Hanoï a officiellement rendu publique, par décision signée par le vice-président permanent du Comité populaire, Duong Duc Tuân, la liste des projets identifiés pour la construction de logements sociaux sur la période 2026-2030. Cette première vague constitue un jalon important dans la mise en œuvre du programme national visant à renforcer l’offre de logements destinés aux ménages à revenus modestes.

Au total, ces 39 projets représentent près de 115 ha de foncier et un investissement prévisionnel estimé à environ 71.500 milliards de dôngs. Le projet le plus ambitieux est celui du complexe de logements sociaux Xuân Mai - Tân Tiên, situé dans la commune de Tân Tiên. Doté d’un budget de plus de 12.000 milliards de dôngs, il s’étendra sur 30 hectares et comprendra des immeubles pouvant atteindre 25 étages, complétés par trois niveaux de sous-sol. La capacité d’accueil est estimée à plus de 17.000 habitants.

Un autre projet majeur, affichant un investissement supérieur à 10.000 milliards de dôngs, est implanté dans la zone urbaine de Soc Son, sur le site de Da Phuc 1. Développé sur 11 ha, il prévoit des bâtiments de 15 étages et devrait héberger près de 5.000 résidents.

La géographie de cette première série de projets révèle une forte concentration dans le nord de la capitale, notamment dans le district de Sóc Sơn et ses environs. La commune de Nôi Bài se distingue avec sept projets totalisant près de 10 hectares et un investissement cumulé d’environ 5.500 milliards de dôngs. Les communes de Da Phuc et de Soc Son comptent chacune six projets, avec des montants d’investissement respectifs proches de 11.800 et 28.000 milliards de dôngs. À Sóc Son, le projet Soc Son 5 se démarque par son envergure, avec un budget d’environ 8.700 milliards de dôngs pour un site de 9,5 ha.

Selon les autorités municipales, la publication de ces informations vise à garantir la transparence et à attirer les investisseurs capables de contribuer efficacement à l’atteinte de l’objectif des 120.000 logements sociaux d’ici 2030. Les délais prévisionnels de réalisation sont estimés à trois ans pour les terrains déjà libérés et à quatre ans lorsque les opérations de libération foncière restent à finaliser.

Des avancées concrètes

Des signaux encourageants se dessinent déjà. En 2025, Hanoï a achevé la construction de 5.158 logements sociaux, dépassant de près de 10% l’objectif assigné. Les cibles annuelles continueront de progresser, pour culminer à plus de 14.000 unités en 2030. Parallèlement, le cadre institutionnel évolue. Le gouvernement travaille à l’adoption de mécanismes spécifiques destinés à simplifier les procédures d’urbanisme et de permis de construire, tandis qu’un décret récent a créé un Fonds national du logement, dédié en priorité au développement du logement social locatif.

Photo : CTV/CVN

Dans un contexte de flambée des prix immobiliers et de pression croissante sur l’accès au logement, ces mesures constituent un levier essentiel. Pour Trần Đình Thiên, ancien directeur de l’Institut vietnamien d’économie, le logement social ne répond pas seulement à un besoin fondamental, mais joue aussi un rôle clé dans la stabilisation du marché immobilier et l’amélioration de la qualité de vie urbaine. Il estime que, si le rythme actuel est maintenu, l’objectif national d’un million de logements sociaux à l’horizon 2030 demeure atteignable.

Les experts appellent toutefois à une vigilance accrue afin de garantir la transparence, prévenir les abus et s’assurer que les bénéficiaires correspondent bien aux publics ciblés. Pour Hanoï, la trajectoire est désormais tracée : transformer l’ambition politique en réalité concrète pour des centaines de milliers de familles.

Thao Nguyên/CVN