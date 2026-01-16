Près de 159.000 logements sociaux prévus en 2026

Conformément aux objectifs fixés par le gouvernement, le Vietnam prévoit de développer 973.471 logements sociaux sur la période 2026-2030, dont 158.723 cette année.

Photo : VNA/CVN

Par la décision N°338/QĐ-TTg du 3 avril 2023, le Premier ministre a approuvé le projet de construction d’au moins un million de logements sociaux destinés aux personnes à faibles revenus et aux ouvriers des zones industrielles pour la décennie 2021-2030. Afin d’atteindre cette cible, l’ensemble du système politique, les collectivités locales et les entreprises se sont mobilisés sous la direction étroite du Premier ministre Pham Minh Chinh.

Si, en 2025, les résultats en matière de développement du logement social ont dépassé les objectifs assignés, les années suivantes restent marquées par un volume de travail et des cibles très ambitieux. Le gouvernement considère le développement du logement social comme une mission politique majeure, reflétant la nature humaniste du régime, étroitement liée aux objectifs de développement socio-économique, de garantie de la protection sociale et de stabilisation de la vie de la population.

Parallèlement, les autorités s’attachent à mobiliser les ressources sociales, en particulier les grands groupes immobiliers disposant de capacités, d’expérience et d’un sens élevé de la responsabilité sociale, tout en privilégiant les grandes localités où la demande en logements sociaux est forte.

Selon le ministère de la Construction, l’année 2025 a marqué une avancée significative avec plus de 103.000 logements sociaux achevés à l’échelle nationale, dépassant 3% par rapport au plan. Toutefois, les écarts de progression entre les localités demeurent importants, appelant à une gouvernance plus énergique pour concrétiser l’objectif du million de logements.

À ce jour, le pays compte 698 projets de logements sociaux en cours de mise en œuvre, pour un total de 657.441 logements. Parmi eux, 193 projets sont achevés (169.643 logements), 200 sont en construction (133.611 logements) et 305 ont été approuvés en principe d’investissement (354.187 logements). Globalement, ces projets représentent environ 62% de l’objectif de 1.062.200 logements sociaux à atteindre d’ici 2030.

En 2025, vingt localités ont atteint ou dépassé leurs objectifs. Hanoï a livré 5.158 logements (110% du plan), Hô Chi Minh-Ville a rempli son contrat avec 13.040 unités, tandis que Hai Phong et Bac Ninh ont affiché des taux de réussite respectifs de 123% et 120%. Des provinces comme Thai Nguyên (390%) ou Son La (204%) ont enregistré des performances exceptionnelles.

À l’inverse, onze localités, principalement dans les zones montagneuses, les hauts plateaux du Centre et le delta du Mékong, n'ont pas rempli leurs objectifs. Ces retards s'expliquent par des difficultés d'accès au foncier, des capacités de mise en œuvre limitées et des obstacles au financement.

Selon le Comité central de pilotage sur la politique de logement et le marché immobilier, les résultats positifs de 2025 s’expliquent par la direction résolue du gouvernement et par l’adoption de mécanismes spécifiques facilitant les procédures juridiques, l’accès au capital et au foncier.

Néanmoins, pour atteindre l’objectif d’un million de logements, il sera nécessaire de renforcer la responsabilité des collectivités locales, de simplifier davantage les procédures d’investissement, d’élargir les crédits préférentiels et de garantir la disponibilité de terrains propres pour la construction de logements sociaux.

VNA/CVN