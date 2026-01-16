Campagne Quang Trung : la volonté du Parti s’harmonise avec les aspirations du peuple

À moins d’un mois du Nouvel An lunaire (Têt), un sentiment d’urgence règne encore dans les villages du Centre du Vietnam, une région durement touchée par une année de catastrophes naturelles exceptionnelles. Des dizaines de milliers de maisons, nouvellement construites ou réparées, sont en voie d’achèvement, offrant un nouvel espoir aux familles qui s’apprêtent à accueillir l’Année du Cheval sous un toit plus sûr.

>> La campagne Quang Trung, une mobilisation solidaire face aux catastrophes naturelles

>> Solidarité armée-population : l’empreinte de la "Campagne Quang Trung"

>> Campagne Quang Trung : un exemple de solidarité et d'engagement envers la population

Photo : VNA/CVN

L’année 2025 restera gravée dans les mémoires comme l’une des plus dévastatrices en matière de catastrophes naturelles, marquée par des tempêtes et des inondations successives qui ont ravagé les régions du Nord jusqu’au Centre.

Au-delà des secours d’urgence, la priorité absolue était d’assurer une reconstruction rapide et durable afin d’aider les populations à retrouver une vie stable. Fin novembre 2025, le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé le décret officiel N°234/CD-TTg, lançant la campagne Quang Trung pour reconstruire et réparer rapidement les maisons endommagées par les récentes catastrophes dans les provinces du Centre.

Cette campagne, baptisée en référence à la campagne militaire menée par le héros national Quang Trung, s’est fixé un objectif clair : que personne ne célèbre le Têt sans abri.

Le chef du gouvernement a souligné que cette campagne n’est pas un simple chantier, mais un effort profondément humanitaire reflétant la responsabilité du Parti et de l’État envers le peuple. Son achèvement avant le Têt permettra non seulement d’assurer un abri, mais aussi d’apporter un fort réconfort spirituel, tout en constituant un projet significatif pour célébrer le XIVe Congrès national du Parti.

Selon le vice-ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, Phùng Duc Tiên, toutes les directives ont été scrupuleusement appliquées, du niveau central au niveau local, mobilisant l’ensemble du système politique et optimisant les ressources. Les travaux de construction se sont poursuivis jour et nuit.

Ministères et collectivités locales ont agi rapidement et de concert. Le ministère de la Construction a publié 360 modèles de logements standard adaptés aux différentes régions et a veillé à l’approvisionnement en matériaux de construction. Le ministère des Finances a proposé une aide gouvernementale de 328 milliards de dôngs pour les collectivités sinistrées. Assurant la coordination générale, le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement a géré et réparti l’aide nationale et internationale, tout en suivant de près l’avancement des travaux sur le terrain. Grâce à ces efforts, les ambassades et les organisations internationales se sont engagées à fournir une aide de 11,5 millions de dollars américains, allégeant considérablement la pression budgétaire et accélérant la mise en œuvre des mesures.

Au 30 décembre, les réparations de 34.759 logements endommagés étaient achevées, soit 100% de l’objectif fixé. Au 6 janvier, 1.046 des 1.597 maisons nouvellement construites étaient achevées, toutes les autres étant en construction et nombre d’entre elles étant terminées à plus de 80%.

Sur le terrain, les forces armées ont joué un rôle essentiel. Le ministère de la Défense a mobilisé près de 250.000 hommes et environ 9.000 véhicules, construisant directement 619 nouvelles maisons et en réparant 363 autres, tout en fournissant de l’argent et des biens de première nécessité. Parallèlement, les forces de la Police ont déployé plus de 11.000 agents, reconstruisant 420 maisons entièrement effondrées grâce à une aide de 50 millions de dôngs par unité, et mobilisant un total de plus de 120 milliards de dôngs de ressources.

Grâce aux contributions des organisations de masse, des entreprises et des citoyens de tout le pays, cette campagne a illustré la force de l’unité entre le Parti et le peuple. À l’approche du Têt, les rangées de maisons nouvellement réparées et reconstruites témoignent concrètement de cette solidarité, restaurant la confiance et permettant aux communautés sinistrées d’envisager l’avenir avec optimisme.

VNA/CVN