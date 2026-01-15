>> La Mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU rencontre la presse internationale
|Des panneaux, des affiches et des emblèmes du XIVe Congrès national du Parti sont déployés dans les rues de Hanoï.
|Photo : VNA/CVN
Du soir et de la nuit du 20 au 22 janvier, des pluies sont prévues sous l’influence de la mousson du nord-est.
Du 21 au 25 janvier, le temps restera froid, avec par endroits des épisodes de froid intense ; les températures minimales nocturnes varieront entre 12 et 15 °C, tandis que les maximales diurnes atteindront environ 16 à 19 °C.
Concernant les conditions météorologiques régionales du 18 au 25 janvier, le Nord du pays connaîtra généralement un temps sec, avec de légers brouillards matinaux, un ciel ensoleillé à la mi-journée et l’après-midi, et un temps froid la nuit et le matin ; du 22 au 25 janvier, il fera froid, avec localement un froid intense, notamment en zones montagneuses, où des épisodes de froid sévère sont possibles.
Sous l’effet de l’air froid, à partir de l’aube et dans la journée du 21 janvier, la zone nord de la Mer Orientale (y compris la zone spéciale de Hoang Sa) enregistrera des vents de nord-est forts, provoquant une mer très agitée.
