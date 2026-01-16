Des cadeaux du Têt remis aux soldats des plateformes DK1 et aux forces navales en mer

Le Commandement de la II e Région navale, basée dans la commune de Long Son, à Hô Chi Minh-Ville, a tenu le 15 janvier une rencontre avant le départ d’une délégation de journalistes pour les zones maritimes méridionales.

Cette mission annuelle a pour but de présenter les vœux du Nouvel An lunaire (Têt) aux officiers et soldats en service sur les plateformes DK1, à bord des navires en patrouille, ainsi qu’au sein de la Zone spéciale de Côn Dao.

Le colonel Dô Hông Duyên, commissaire politique adjoint de la IIe Région navale, a souligné qu’à l’approche du Têt, l’ensemble du pays manifeste sa gratitude et sa profonde affection envers ceux qui accomplissent leurs missions dans les zones frontalières et insulaires. Ce soutien, tant matériel que spirituel, est le symbole de l'unité entre l'arrière-pays et le front maritime.

Il a demandé à la délégation de remettre personnellement aux forces en poste des cadeaux et des lettres porteurs des sentiments sincères de la nation, et de relayer ensuite des témoignages vivants et authentiques sur la vie quotidienne, les sacrifices silencieux et la détermination inébranlable des militaires et des civils engagés dans la défense de la souveraineté maritime nationale.

Deux navires ont été mobilisés pour transporter la délégation, ainsi que les cadeaux et fournitures du Têt, afin de rendre visite aux unités déployées dans différentes zones du plateau continental méridional du Vietnam. Dans un contexte de conditions maritimes difficiles en fin d’année, marqué par une forte houle et des vents violents, le commandement a procédé à des préparatifs minutieux et sélectionné des personnels expérimentés et en excellente condition physique, afin de garantir le bon déroulement de la mission en toute sécurité.

Le départ de la délégation est prévu le 16 janvier.

