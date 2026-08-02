Tennis : Arthur Gea remporte à Los Cabos son premier titre ATP

Le Français Arthur Gea, 127 e mondial, a remporté samedi 1 er août son premier titre ATP en battant en finale à Los Cabos (dur) le Canadien Denis Shapovalov (68 e ) 6-3, 6-4 et fera son entrée dans le Top 100 mondial lundi au 81 e rang.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"J'étais très nerveux avant cette première finale, mais j'avais un plan de jeu, je m'y suis tenu", s'est félicité le joueur de 21 ans, cité par la Fédération française de tennis (FFT).

"Mon service et mon coup droit ont bien fonctionné tout au long de la semaine. C'est incroyable..." a ajouté le joueur, très ému, entraîné depuis un mois par Andrea Morlet.

Passé professionnel en 2025 et évoluant principalement sur le circuit Challenger (2e division), Gea n'avait encore jamais dépassé les quarts de finale -atteints à Montpellier en février dernier- sur le principal circuit professionnel. En arrivant à Los Cabos, il n'y comptait même que trois victoires au total.

À quatre semaines du début de l'US Open, il termine ainsi en fanfare un tournoi au cours duquel il a battu en quarts de finale un joueur du Top 20 mondial, Francisco Cerundolo (20e). L'Argentin était le deuxième joueur du Top 20 que Gea battait cette année après Jiri Lehecka, alors 19e, au premier tour de l'Open d'Australie en janvier.

Samedi 1er août contre Shapovalov, qui défendait son titre, Gea a imposé son jeu durant deux sets et a conclu en 1h29.

Il a sauvé quatre balles de break à 2-2 dans la première manche avant de prendre le service de son adversaire à 4-3 pour mener 5-3 et boucler la première manche sur sa mise en jeu. Après un échange de services en début de deuxième set, Gea a réussi le break décisif à 3-3.

Il devient le sixième joueur né depuis 2005 à remporter un titre ATP avec Joao Fonseca, Jakub Mensik, Lerner Tien, Rafael Jodar et Shang Junchen.

AFP/VNA/CVN