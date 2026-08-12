Tennis : Fils éliminé par Jodar en quarts à Montréal

Le numéro un français Arthur Fils (24 e mondial) a été éliminé mardi 11 août par le jeune prodige espagnol de 19 ans Rafael Jodar (15 e ) en quart de finales du Masters 1000 ATP de Montréal (7-6 (7-5), 6-3).

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Photo : AFP/VNA/CVN

Jodar rencontrera en demi-finale le Japonais Brandon Nakashima (31e), tombeur d'Arthur Rinderknech en 8e de finale et de l'Italien Luciano Darderi mardi 11 août en quarts.

Bousculé dès les premiers jeux, Fils s'est accroché vaillamment pour revenir dans le premier set et céder finalement au tie-break. Mais l'Espagnol a étalé sa supériorité dans la deuxième manche d'une partie longuement interrompue par la pluie en fin de premier set.

"Je pense que j'ai joué à un très haut niveau aujourd'hui, a dit Jodar au micro de l'organisation après sa victoire, contre un adversaire solide, j'ai donné tout ce que j'avais pour gagner ce match" (...) Il a fait un bon match, il m'a débreaké plusieurs fois, mais "j'étais dans un bon jour".

Fils disputait à Montréal le septième quart de finale de sa carrière en Masters 1000, le quatrième en 2026.

Progression météoritique

Jodar, finaliste à Washington la semaine dernière, est la sensation de l'année sur le circuit ATP et sa progression est météoritique : il était encore au delà de la 300e place mondiale il y a tout juste un an et hors du top-100 en mars.

Il a démarré la partie en trombe, breakant d'entrée et se procurant deux balles de double break à 3-0.

On pouvait alors redouter le pire pour le numéro un français. Mais Fils a su faire le dos rond et s'accrocher admirablement, sauvant au total cinq balles de double break à 3-0 puis à 4-1.

Revenu à 4-2, le Français de 22 ans a pris à son tour l'engagement de Jodar et l'a poussé au tie-break, après une longue interruption à 5-4 à cause de la pluie.

Jodar, qui disputait son troisième quart de finale consécutif en Masters 1000, a joué plus juste ce jeu décisif et a finalement remporté la première manche.

Dans la deuxième manche, Fils s'est parfois frustré, cassant sa raquette de rage après avoir subi un break à 2-1. A 3-3, il a de nouveau perdu son service, et Jodar a confirmé le break dans la foulée (5-3).

Le Français, sur son service, a ensuite cédé sur la quatrième balle de match concédée à Jodar, qui fonce désormais tel une fusée vers le top-10 mondial, en attendant mieux.

Les deux autres quarts, opposant Ben Shelton à Jakub Mensik, et Daniel Merida à Learner Tien, étaient également programmés mardi 11 août.

AFP/VNA/CVN