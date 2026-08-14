Euro de natation

La Française Moluh en argent sur 50 m dos, record du monde pour l'Italienne Curtis

La jeune Française Mary-Ambre Moluh a terminé jeudi 13 août deuxième de la finale du 50 m dos des championnats d'Europe de natation à Paris, derrière l'Italienne Sara Curtis qui a signé un nouveau record du monde.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Malgré un magnifique départ, Moluh (27 sec 6) n'a rien pu faire face à Curtis (26 sec 56) qui avait déjà signé un premier record du monde de la distance la veille lors des demi-finales (26 sec 63). La Britannique Lauren Cox complète le podium en 27 sec 15.

"Je suis super contente. J'étais partie juste dans l'optique de faire la course. Je ne réalise pas encore", a dit la nageuse de 20 ans, qui a établi de son côté un nouveau record de France.

Analia Pigrée, la deuxième Française engagée en finale, a terminé 7e en 27 sec 57. Curtis, nouvelle star de la natation italienne qui fêtera ses 20 ans le 19 août, a semblé intouchable sur 50 m.

Spécialiste du sprint en nage libre et en dos, elle s'était révélée chez les juniors avec de nombreuses médailles mondiales et européennes.

Qualifiée pour les JO de Paris à seulement 17 ans, elle y avait atteint les demi-finales du 50 m nage libre.

AFP/VNA/CVN