Euro de natation : sacrés en relais mixte, la "belle soirée" des Bleus et de Grousset

Tout juste remis d'une fracture à un pied, Maxime Grousset a offert mardi 11 août aux supporters français de l'Euro de natation une soirée magique à Paris, en portant le relais mixte 4x100 m 4 nages vers l'or, peu après avoir glané l'argent sur 50 m papillon.

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Photo : AFP/VNA/CVN

La Marseillaise a enfin résonné dans l'enceinte du Centre Aquatique Olympique de Saint-Denis, construit pour les JO-2024 et qui accueille cet été la plupart des épreuves des Championnats d'Europe de natation.

À l'issue de la dernière course de la soirée, une finale au scénario rocambolesque, Marie Wattel touchait le mur pour les Français (3 min 39 sec 64) avec plus d'une seconde d'avance sur les Néerlandais (3 min 40 sec 92) et les Russes (3 min 41 sec 52).

"C'est incroyable, je ressentais pas mal de pression en montant sur le plot (...) C'est le public qui m'a nourri et les trois nageurs qui ont fait des courses exceptionnelles juste avant", a salué Wattel, émue en zone mixte.

En envoyant en première relayeuse, la jeune Mary-Ambre Moluh, face à des nageurs quasi exclusivement masculins, les Bleus ont dans un premier temps accusé un retard conséquent sur leurs principaux concurrents.

Un simple trompe-l'oeil, car la dossiste a réalisé un 100 m magistral, record d'Europe féminin à la clef (57 sec 99). Carl Aitkaci, en brasse, a limité les dégâts puis Maxime Grousset, dans sa discipline fétiche du papillon, a mis Wattel sur orbite.

"Honnêtement, quand je suis parti, je savais que j'allais passer devant car Mary-Ambre avait assuré. J'étais en mode : +Il faut que je rattrape le plus de filles possible+", a raconté le Calédonien de 27 ans, passé de la 7e à la 1re place en 100 petits mètres.

"C'était chouette, une très belle soirée, remplie d'émotions", a apprécié celui qui, quelques dizaines de minutes avant le relais, s'était emparé d'une belle deuxième place sur 50 m papillon.

Photo : AFP/VNA/CVN

Lors d'une finale particulièrement relevée, le triple champion du monde (22 sec 54) a été devancé d'un rien par Egor Kornev (22 sec 52). Un retour presque gagnant après une période compliquée.

Mahieu en bronze sur 200 m dos

Alors qu'il était dans une forme optimale, le triple champion du monde avait subi un gros coup dur deux mois avant l'Euro en se fracturant un os du pied gauche à l'entraînement.

"Je crois que c'est à lui que revient cette guérison rapide (...) Maxime avait vraiment envie d'être là. Il a travaillé avec sérieux et confiance", a expliqué son entraîneur à l'Insep Michel Chrétien.

Pour Grousset, chef de file de la natation française avec Léon Marchand depuis quelques années, cette médaille d'argent à Paris avait aussi un petit goût de "revanche" après des JO-2024 qu'il a toujours estimé ratés sur le plan individuel.

"J'ai pensé à tous mes amis, ma famille qui était là pour m'encourager (...) il va falloir bien récupérer car il me reste pas mal de courses", a soufflé le nageur, encore aligné sur 50m nage libre et 100m papillon.

Photo : AFP/VNA/CVN

Lors des autres finales de la soirée, Pauline Mahieu a réalisé une belle performance sur 200m dos, en terminant en bronze.

Partie très vite dans sa ligne d'eau, bien poussée par un public survolté, elle a souffert sur les deux dernières longueurs mais s'est accrochée jusqu'au bout pour achever son effort en 2 min 8 sec 63.

"C'est vraiment fort comme émotion, le bruit des gens, le soutien, ils ont une énergie de dingue (...) Je pense que je suis partie un peu vite sur le premier 50, mais je m'en fichais, parce que j'avais juste envie de me faire plaisir", a souligné Mahieu.

Derrière la Portugaise Camila Rebelo (2 min 7 sec 62) et la Britannique Katie Shanahan (2 min 6 sec 13), en or, elle a porté à trois le nombre de médailles remportées par les Bleus en une soirée.

AFP/VNA/CVN