Euro d'athlétisme : la Française Alice Finot médaillée d'argent du 3.000 m steeple

La Française Alice Finot, médaillée d'or à Rome en 2024, a décroché jeudi soir 13 août l'argent du 3.000 m steeple aux championnats d'Europe d'athlétisme à Birmingham, coupant la ligne en 9 min 14 sec 24/100e, derrière l'Allemande Gesa Felicitas Krause (9:12.69).

>> Athlétisme : Alice Finot en or puis disqualifiée, pluie de médailles françaises à Rome

>> Athlétisme : Miellet le nouveau venu mène un doublé français sur 3.000 m steeple

>> Athlétisme : inquiétude pour le steepleur Girma, victime d'une chute violente

>> Grand Steeple-Chase de Paris : et si c'était l'année de David Cottin ?

Photo : AFP/VNA/CVN

L'Allemande Olivia Gürth complète le podium (9:15.33). Alice Finot, 35 ans, décroche la cinquième médaille tricolore à l'Euro d'athlétisme de Birmingham (trois en argent, deux en bronze).

Dans une course rapide, la demi-fondeuse a fait toute la course dans le groupe de tête, laissant le soin aux Allemandes de dicter le tempo.

La Française a attaqué à 200 mètres de l'arrivée avant de franchir la dernière haie avec prudence, permettant à Krause de prendre le large dans la dernière ligne droite.

"J'arrivais sur la mauvaise jambe, donc j'ai dû freiner car j'arrive très près. Du coup, je n'ai pas le temps de faire ce grand pas que je fais d'habitude et de me projeter", a-t-elle expliqué en zone mixte.

Clara Entresangle et Flavie Renouard, les deux autres finalistes tricolores, ont respectivement terminé 6e (9:21.03) et 7e (9:21.88).

Finot décroche sa deuxième médaille européenne en plein air, après son sacre aux championnats d'Europe de Rome il y a deux ans juste avant les Jeux de Paris, où elle avait "touché le Graal" selon ses mots.

Lors d'un dernier tour de dingue, où elle était sixième à 400 mètres de l'arrivée, elle a fini par doubler deux concurrentes pour terminer à un peu plus de trois secondes du podium olympique.

"J'ai vraiment tout donné, cette médaille d'argent, je crois que je la savoure encore plus que quand j'ai eu l'or il y a deux ans quand je vois d'où je reviens", a savouré Alice Finot après la course, affirmant qu'elle était "de retour".

Installée à Vigo (Espagne) depuis 2016, l'ancienne ingénieure automobile sort d'une année post-olympique compliquée, où elle n'avait pas pu se présenter aux Mondiaux de Tokyo en raison d'une blessure persistante à un mollet.

Avant Rome, la demi-fondeuse avait connu une aventure contrastée dans les grands rendez-vous: vice-championne d'Europe sur 3.000 m en salle pour sa première sélection en 2021, une 10e place après un plongeon dans la rivière aux Mondiaux-2022 à Eugene suivi d'une 5e place à Budapest-2023.

AFP/VNA/CVN