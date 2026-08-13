Masters 1000 de Montréal : le tenant du titre Shelton retrouvera Nakashima en finale

Le tenant du titre Ben Shelton (10 e mondial) a surmonté une violente collision contre un panneau publicitaire en fond de court pour dominer Learner Tien (19 e ) 6-2, 6-3 et se qualifier mercredi 12 août pour la finale du Masters 1000 de Montréal.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Shelton, vainqueur l'an dernier à Toronto de ce tournoi qui alterne entre les deux villes, tentera de réaliser un doublé en affrontant son compatriote américain Brandon Nakashima lors de la finale de jeudi 13 août.

Brandon Nakashima (31e mondial) s'est imposé mercredi face à la sensation espagnole Rafael Jodar (15e) sur le score de 7-6 (7/3), 6-4, se qualifiant ainsi pour sa première finale d'un Masters.

Les derniers Américains à s'être disputé un titre de Masters 1000 étaient Andy Roddick et Mardy Fish, en 2003 à Cincinnati.

Au cours du deuxième set, Shelton a reçu des soins pour stopper un saignement au niveau du coude gauche et de la commissure des doigts.

Le joueur de 23 ans a surmonté cette gêne pour prendre sa revanche sur Tien, qui l'avait battu lors de leurs deux précédentes rencontres.

"J'ai réussi quatre bons retours après l'interruption, je ne ressentais rien d'autre que la piqûre du médicament", a déclaré Shelton.

Tien "est capable de vous faire courir dans tous les sens sur le court. J'ai dû jouer intelligemment. La finale sera une véritable bataille et je donnerai tout ce que j'ai", anticipe-t-il.

Shelton vise son quatrième titre cette saison après s'être imposé sur trois surfaces différentes : sur dur à Dallas, sur terre battue à Munich et sur gazon à Stuttgart.

Il a battu Nakashima lors de leurs cinq rencontres, y compris à Toronto l'année dernière.

Ultime jeu "dingue"

Nakashima, 25 ans, a dû batailler pendant deux heures - dont 66 minutes dans le deuxième set - pour venir à bout de Jodar, 19 ans.

L'Espagnol, finaliste à Washington début août et pressenti pour intégrer prochainement le top 10 mondial, a sauvé quatre balles de match avant que son adversaire ne réussisse un ace sur sa cinquième occasion pour l'emporter, au terme d'un dernier jeu marqué par six égalités et ayant duré plus de dix minutes.

"Ce dernier jeu était dingue", a commenté Nakashima. "C'était extrêmement serré. Nous avons tous les deux dû continuer à nous battre."

"J'ai eu la chance de bien placer mes services, ça a payé aujourd'hui. Je suis content de m'en être sorti", s'est-il félicité.

Nakashima aborde sa première finale en Masters avec une confiance grandissante, tant au service qu'en coup droit.

"Je joue en toute confiance et je lâche bien mes coups sur chaque balle", a-t-il expliqué. "Quand je la touche bien, (mon coup droit) est l'un de mes meilleurs coups. Je suis content que cela ait porté ses fruits aujourd'hui."

Nakashima disputera la cinquième finale de sa carrière, et de loin la plus prestigieuse. Il n'avait jusqu'à présent jamais joué de finale au-delà de la catégorie ATP 250.

AFP/VNA/CVN