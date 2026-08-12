Athlétisme : le Britannique Romell Glave sacré champion d'Europe du 100m

Le sprinteur britannique Romell Glave est devenu mardi soir 11 août champion d'Europe du 100m pour la première fois de sa carrière à Birmingham, coupant la ligne en 10 sec 09/100 e (vent -0,4m/s).

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le sprinteur de 26 ans, médaillé de bronze à Rome en 2024, devance son compatriote Jeremiah Azu (10.16) et l'Allemand Owen Ansah (10.19).

Ce titre récompense la régularité estivale de Glave, demi-finaliste aux Mondiaux-2025 à Tokyo, qui a franchi la barre des 10 secondes à deux reprises en juillet - 9 sec 97 lors de la Ligue de diamant de Londres et 9 sec 98 lors des championnats du Royaume-Uni.

Le Britannique avait été sacré athlète de 17 ans le plus rapide du monde en 2017 en courant le 100m en 10 sec 21/100e.

Grand favori et candidat à un troisième sacre de suite, l'Italien Marcell Jacobs (31 ans) a terminé 7e (12.26), ayant coupé son effort à mi-course visiblement touché à la jambe.

C'est un nouveau coup dur pour le champion olympique 2021, plombé par les blessures ces dernières saisons et qui revenait en grande forme cette saison après avoir retrouvé le coach qui l'avait amené à l'or à Tokyo.

En cas de titre, il aurait pu égaler l'exploit que seuls l'Ukrainien Valeriy Borzov dans les années 1970 et le Britannique Linford Christie dans les années 1990 ont réussi jusque là.

AFP/VNA/CVN