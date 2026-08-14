Masters 1000 de Cincinnati : Monfils sorti d'entrée pour sa dernière

Gaël Monfils a résisté et même menacé Rinky Hijikata (95 e mondial) mais l'Australien a su emmener le match dans un troisième set pour éliminer jeudi soir 13 août le Français de 39 ans dès le premier tour du Masters 1000 de Cincinnati 2-6, 7-6 (7/5), 6-3.

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Photo : AFP/VNA/CVN

En tournée d'adieux avant de prendre sa retraite à la fin de la saison, Monfils (305e) n'a pu faire fructifier son invitation (wild card) comme il l'avait fait au Masters 1000 de Montréal en s'offrant au premier tour le Polonais Kamil Majchrzak (67e).

Cette fois, le Français a tenu et régalé le public avec son tennis spectaculaire durant deux sets.

Il a d'abord remporté tranquillement la première manche avant de perdre sa mise en jeu dans la deuxième et de se retrouver mené 5-3. Il a alors aligné trois jeux d'affilée pour mener 6-5 mais Hijikata a décroché le tie break.

La perte du deuxième set au tie break après être passé à deux points du match à 5/4, a précipité les adieux de Monfils, éprouvé physiquement, à ce tournoi qu'il jouait pour la 14e fois et où il avait atteint les huitièmes de finale lors de ses trois précédentes participations. Il s'était hissé en quarts en 2011 mais avait été stoppé par Novak Djokovic.

Il lui reste à jouer un dernier US Open (30 août-13 septembre) pour boucler son ultime tournée nord-américaine, l'une de ses périodes préférées de la saison.

AFP/VNA/CVN